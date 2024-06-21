Sinopsis Film Legendary: Tomb of the Dragon

JAKARTA - Sinopsis film Legendary: Tomb of the Dragon akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Legendary: Tomb of the Dragon adalah film fiksi ilmiah 3D tahun 2013 yang disutradarai oleh Eric Styles.

Film ini dibintangi oleh Scott Adkins dan Dolph Lundgren dan difilmkan di Tiongkok. Perusahaan produksi film ini adalah Midsummer Films.

Film ini mengikuti Travis Preston, seorang kriptozoolog yang melakukan perjalanan ke Rumania dengan timnya untuk mencari bukti keberadaan makhluk legendaris setelah serangkaian kematian misterius para pekerja konstruksi.

Pemeran Film Legendary: Tomb of the Dragon