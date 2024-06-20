Sinopsis Film The Operative

JAKARTA - Sinopsis film The Operative akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Operative adalah film thriller yang diproduksi secara internasional pada tahun 2019, ditulis dan disutradarai oleh pembuat film Israel, Yuval Adler. Film ini dibintangi oleh Diane Kruger, Martin Freeman, dan Cas Anvar.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 41%, berdasarkan 32 ulasan, dan rating rata-rata 5,1/10.

Thomas (Martin Freeman) adalah seorang Yahudi Inggris yang hingga setahun lalu bekerja untuk badan intelijen Israel, Mossad, di Jerman. Sekarang dia sudah pensiun tetapi masih memiliki akses ke beberapa sistem dan sumber daya bekas majikannya.

Dia menerima panggilan telepon misterius dari Rachel (Diane Kruger), agen mantan rekrutan yang juga menjadi temannya namun menghilang. Dipanggil ke rumah aman di Cologne untuk membantu menemukan Rachel dan menentukan motifnya, Thomas meninjau kembali rekrutmen Rachel dan tugas-tugas masa lalunya dengan mantan atasannya melalui serangkaian kilas balik.

Tugas terakhir yang diketahui dari Rachel adalah berpura-pura menjadi guru bahasa Inggris di Teheran dan mengamati Farhad Razavi (Cas Anvar), pewaris perusahaan elektronik Iran. Adegan kilas balik mengungkapkan penyesuaian Rachel dengan rutinitas kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan kecurigaan.