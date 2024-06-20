Sinopsis Film Anaconda, Jennifer Lopez vs Ular Raksasa

JAKARTA - Sinopsis film Anaconda akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Anaconda adalah sebuah film horor petualangan Amerika yang dirilis pada tahun 1997, disutradarai oleh Luis Llosa dan dibintangi oleh Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Hyde, dan Owen Wilson.

Film ini berfokus pada kru film dokumenter di hutan hujan Amazon yang dipimpin oleh seorang pemburu ular yang sedang memburu seekor anaconda hijau raksasa yang legendaris.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 41% berdasarkan 56 ulasan, dengan rating rata-rata 5.00/10.

Sinopsis Film Anaconda

Di Sungai Amazon, seorang pemburu bersembunyi dari makhluk tak dikenal di kapalnya. Saat makhluk itu menghancurkan kapal dan berusaha menangkap pemburu tersebut, dia bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri untuk menghindari dibunuh oleh makhluk itu.

Sementara itu, sebuah kru film sedang membuat film dokumenter tentang Shirishamas, sebuah suku asli Amazon yang telah lama hilang. Kru tersebut termasuk sutradara Terri Flores, kameramen sekaligus teman masa kecil Danny Rich, manajer produksi Denise Kalberg, pacar Denise yang juga insinyur suara Gary Dixon, narator Warren Westridge, antropolog Profesor Steven Cale, dan kapten kapal Mateo.

Kelompok ini bertemu dengan pemburu ular asal Paraguay, Paul Serone, yang terdampar dan meyakinkan mereka bahwa dia dapat membantu mereka menemukan Shirishamas. Sebagian besar kru merasa tidak nyaman dengan Serone, dan Cale beberapa kali berselisih paham dengannya mengenai cerita rakyat Shirishama. Akhirnya, Cale disengat tawon, dan reaksi alergi membuat tenggorokannya bengkak dan dia tidak sadarkan diri. Serone melakukan krikotirotomi darurat, seolah-olah menyelamatkan nyawa Cale, tetapi segera setelah itu mengambil alih kapal, memaksa kru untuk membantunya mencapai tujuan sebenarnya: memburu anaconda hijau raksasa yang telah dia lacak dan dia percaya bisa ditangkap hidup-hidup.

Danny, Mateo, dan Serone mencari reruntuhan kapal pemburu tersebut. Sebuah foto di koran lama mengungkapkan bahwa Mateo, Serone, dan pemburu itu bekerja sama untuk memburu binatang, termasuk ular. Saat meninggalkan kapal pemburu, Mateo jatuh ke air, di mana anaconda jantan besar sepanjang 25 kaki (7,6 m) menyerangnya dan membunuhnya, sementara Danny dan Serone kembali ke kapal mereka, tidak menyadari nasib Mateo.

Serone berjanji bahwa jika kru membantunya menemukan ular itu, dia akan membantu mereka keluar hidup-hidup. Malam itu, anaconda menyerang kru kapal. Serone mencoba menangkap ular itu, tetapi ular tersebut melilit Gary, menghancurkannya. Terri mencoba menembak anaconda untuk menyelamatkan Gary, tetapi Serone menjatuhkan senjatanya dan ular tersebut memakan Gary, meninggalkan Denise yang patah hati menangis. Kru mengalahkan Serone dan mengikatnya sebagai hukuman.