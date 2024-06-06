Dimas Anggara Ungkap Tantangan Syuting Series Vision+ Kartu Keluarga

JAKARTA – Dimas Anggara merupakan salah satu aktor yang bermain dalam series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Sang aktor berperan sebagai pengusaha batik berstatus duda bernama Ambardi dalam series tersebut.

Dalam wawancaranya bersama Vision+, suami Nadine Chandrawinata itu mengaku, ada tantangan saat memerankan karakter Ambardi. “Kesulitannya karena saya harus berimajinasi,” ujar sang aktor.

Hal itu, menurut Dimas, karena karakter Ambardi yang diperankannya memiliki banyak sisi yang begitu kompleks. Sehingga dia harus benar-benar mendalami karakter tersebut agar dapat berakting dengan baik.

Beruntung, bapak dua anak ini mendapat arahan mendetail dari Sukhdev Singh selaku sutradara Kartu Keluarga. “Beliau menjelaskan dengan sangat detail tentang karakter Ambardi ini ke saya. Jadi ketika syuting mulai, saya sudah tahu harus apa,” tuturnya.

