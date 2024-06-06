Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dimas Anggara Ungkap Tantangan Syuting Series Vision+ Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |14:23 WIB
Dimas Anggara Ungkap Tantangan Syuting Series Vision+ <i>Kartu Keluarga</i>
Dimas Anggara ungkap tantangan syuting series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
JAKARTADimas Anggara merupakan salah satu aktor yang bermain dalam series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Sang aktor berperan sebagai pengusaha batik berstatus duda bernama Ambardi dalam series tersebut.

Dalam wawancaranya bersama Vision+, suami Nadine Chandrawinata itu mengaku, ada tantangan saat memerankan karakter Ambardi. “Kesulitannya karena saya harus berimajinasi,” ujar sang aktor.

Hal itu, menurut Dimas, karena karakter Ambardi yang diperankannya memiliki banyak sisi yang begitu kompleks. Sehingga dia harus benar-benar mendalami karakter tersebut agar dapat berakting dengan baik.

Beruntung, bapak dua anak ini mendapat arahan mendetail dari Sukhdev Singh selaku sutradara Kartu Keluarga. “Beliau menjelaskan dengan sangat detail tentang karakter Ambardi ini ke saya. Jadi ketika syuting mulai, saya sudah tahu harus apa,” tuturnya.

Penasaran dengan akting Dimas Anggara dalam series ini? Tonton episode 1 dan 2 Kartu Keluarga di Vision+ melalui link ini atau lewat www.visionplus.com. Unduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini.

Dimas Anggara ungkap kesulitan saat syuting series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

Anda bisa menikmati konten eksklusif Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium dan Vision+ Premium Sport yang menawarkan ragam original series, Video on Demand berbagai genre, dan channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

