Alasan Dimas Anggara Berperan Jadi Duda Anak Satu di Series Vision+ Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |11:50 WIB
Alasan Dimas Anggara Berperan Jadi Duda Anak Satu di Series Vision+ Kartu Keluarga
Alasan Dimas Anggara terima peran jadi duda satu anak dalam Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
JAKARTADimas Anggara mengaku, punya alasan khusus kenapa tertarik memerankan karakter Ambardi dalam series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Karakter tersebut digambarkan sebagai pengusaha batik yang juga duda satu anak.

“Karena cerita Kartu Keluarga ini sangat menarik. Apalagi diangkat dari kisah nyata. Selain itu, series ini dibingkai dengan komedi situasional yang akan membuat penonton tergelak,” ujar suami Nadine Chandrawinata tersebut.

Alasan lain yang membuat Dimas Anggara mau terlibat dalam Kartu Keluarga adalah sosok Sukhdev Singh yang bertindak sebagai sutradara dan produser dalam series tersenbut. “Saya senang bisa kerja bareng Sukhdev,” katanya menambahkan.

Selain itu, kehadiran Sukhdev Singh yang berperan sebagai sutradara juga menjadi alasan Dimas Anggara mau ikut berperan sebagai Ambardi. Dimas mengaku sangat senang bisa bekerja sama dengan Sukhdev Singh.

Dimas Anggara jadi duda satu anak dalam series Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

Kartu Keluarga berkisah tentang seorang single mother bernama Sri Widuri (Bunga Zainal) yang menjalani pernikahan settingan dengan Ambardi (Dimas Anggara). Hal itu dilakukannya demi bisa menumpang kartu keluarga untuk mendaftarkan anaknya ke SMP favorit.

