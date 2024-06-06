Alasan Dimas Anggara Berperan Jadi Duda Anak Satu di Series Vision+ Kartu Keluarga

Alasan Dimas Anggara terima peran jadi duda satu anak dalam Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Dimas Anggara mengaku, punya alasan khusus kenapa tertarik memerankan karakter Ambardi dalam series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Karakter tersebut digambarkan sebagai pengusaha batik yang juga duda satu anak.

“Karena cerita Kartu Keluarga ini sangat menarik. Apalagi diangkat dari kisah nyata. Selain itu, series ini dibingkai dengan komedi situasional yang akan membuat penonton tergelak,” ujar suami Nadine Chandrawinata tersebut.

Alasan lain yang membuat Dimas Anggara mau terlibat dalam Kartu Keluarga adalah sosok Sukhdev Singh yang bertindak sebagai sutradara dan produser dalam series tersenbut. “Saya senang bisa kerja bareng Sukhdev,” katanya menambahkan.

Kartu Keluarga berkisah tentang seorang single mother bernama Sri Widuri (Bunga Zainal) yang menjalani pernikahan settingan dengan Ambardi (Dimas Anggara). Hal itu dilakukannya demi bisa menumpang kartu keluarga untuk mendaftarkan anaknya ke SMP favorit.