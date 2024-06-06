Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Imej Tora Sudiro Berubah Drastis dalam Kartu Keluarga, Tonton di Vision+

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |12:30 WIB
Imej Tora Sudiro Berubah Drastis dalam Kartu Keluarga, Tonton di Vision+
Original Series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTATora Sudiro menunjukkan sisi lainnya sebagai aktor dalam series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Untuk pertama kali, dia menerima tantangan peran menjadi ustadz dalam series tersebut.

Menariknya, Tora berperan sebagai Soleh Bejo, seorang ustadz yang juga merupakan mantan residivis. Alasan inilah yang membuat penampilannya terlihat garang dengan tato menghiasi tangannya.

Series Kartu Keluarga bercerita tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang single mother yang harus memutar otak untuk bisa memasukkan anaknya ke SMP favorit. Namun usaha tersebut terhalang oleh sistem zonasi.

Dia kemudian menjalani pernikahan settingan dengan duda tampan bernama Ambardi (Dimas Anggara) untuk bisa menumpang kartu keluarga pria itu. Dokumen tersebut diperlukannya untuk mendaftarkan sang anak masuk SMP.

Selain Dimas Anggara dan Bunga Zainal, series ini juga diperankan Tora Sudiro, Roy Marten, Tio Pakusadewo, Oline Mendeng, dan Cindy Nirmala. Tonton episode 1 dan 2 Kartu Keluarga gratis di Vision+ melalui link ini atau akses www.visionplus.com.

Imej Tora Sudiro berubah drastis dalam Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

Unduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini dan nikmati berbagai konten ekslusif Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan ragam original series dan Video on Demand dari berbagai genre.

Tak hanya itu, paket tersebut juga memberikan akses untuk pengguna menonton channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

