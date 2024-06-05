Celine Evangelista Ingin Punya Suami yang Punya Tujuan Hidup Jelas

Celine Evangelista ingin punya calon suami yang punya tujuan hidup jelas (Foto: Instagram/celine_evangelista)

JAKARTA - Celine Evangelista diketahui sudah dua kali gagal dalam pernikahan. Kendati begitu, Celine tampaknya sama sekali tak trauma dengan pernikahan.

Saat ditanya soal kriteria calon suaminya kelak, ibu empat anak ini pun tampak sudah memikirkan matang-matang jawabannya. Bahkan menurutnya, pria yang setara dengannya dalam berbagai hal, menjadi salah satu kriteria yang diinginkannya untuk calon suaminya nanti.

"Jadi kadang bukannya kita mau cari yang mapan, bukan, kadang tuh kita harus cari yang setara ya dari segi banyak hal," ujar Celine Evangelista dikutip dari YouTube BUND Lifetainment.

Selain itu, Celine pun mengaku ingin memiliki sosok pendamping yang memiliki tujuan hidup jelas.

"Mungkin kan gue juga bukan yang punya pendidikan tinggi, gue bukan orang yang sebegitu suksesnya, cuma setara tuh bukan dalam segi material juga, tapi dari segi kayak pola pikir, tujuan hidupnya," ujar Celine.