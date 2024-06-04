Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tiga Tahun Menjanda, Celine Evangelista Berharap Punya Pasangan yang Setara

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |11:25 WIB
JAKARTA - Tiga tahun sudah Celine Evangelista menyandang status janda pasca resmi bercerai dengan Stefan William. Kegagalan rumah tangga yang dialaminya bukan yang pertama kalinya. Celine diketahui sempat membina rumah tangga dengan Dearly Dave namun kembali harus berpisah di tahun 2013.

Berkaca dari kegagalan yang pernah dialaminya, Celine berharap nantinya menemukan sosok laki-laki yang setara, tetapi bukan dalam segi materi melainkan pola pikir hingga tujuan hidup.

"Jadi kadang bukannya kita mau cari yang mapan untuk, bukan, kadang tuh kita harus cari yang setara ya dari segi banyak hal. Mungkin kan gue juga bukan yang punya pendidikan tinggi, gue bukan orang yang sebegitu suksesnya, cuma setara tuh bukan dalam segi material juga tapi dari segi kayak pola pikir, tujuan hidupnya. Punya tataan apa yang kedepannya itu mau dijalankan tuh bisa sama, setara," kata Celine Evangelista dikutip dari YouTube BUND Lifetainment, Selasa (4/6/2024).

Wanita berusia 32 tahun ini memahami jika banyak wanita yang ingin mendapatkan jodoh seorang lelaki mapan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Hal itu terjadi bukan karena wanita tersebut hanya mengincar kekayaan melainkan berpikir realistis untuk masa depannya. Terlebih jika wanita tersebut selama ini sudah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

"Dan kalau mau cari yang mapan ya kita bukan materialistis tapi kita realistis. Kita saja mampu kok," sambungnya.

Meski demikian, Celine sendiri tak masalah jika nanti bertemu dengan jodoh yang mungkin status sosialnya berbeda dengannya. Hal yang terpenting bagi Celine adalah ada niat dan usaha dari sosok laki-laki tersebut untuk mau berjuang agar setara dengannya atau bahkan lebih.

"Ya nggak apa-apa kalau gue harus menerima orang yang bukan mungkin siapa-siapa, mungkin dia belum punya apa-apa tapi ada perjuangan yang mau dia lakukan, dia berusaha untuk menjadi yang lebih," ungkapnya.

