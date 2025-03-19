Diterpa Fitnah, Celine Evangelista: Ya Allah, Ujian Hijrahnya Jangan Terlalu Berat

JAKARTA - Celine Evangelista membagikan momen spiritualnya saat menjalani ibadah umrah setelah menjadi mualaf. Keputusan besarnya untuk memeluk Islam berasal dari keinginannya sendiri, tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Dalam salah satu unggahannya di media sosial, Celine menyampaikan doa agar dijauhkan dari segala fitnah yang mungkin menghampirinya.

"Ya Allah, jauhkanlah hamba-Mu ini dari segala fitnah," tulisnya dalam unggahan di TikTok @celineevangelista.

Mantan istri Stefan William ini menyadari bahwa perjalanan hijrahnya tidak akan selalu mudah. Ia pun berdoa agar ujian yang diberikan kepadanya tidak terlalu berat sehingga ia tetap mampu menghadapinya.