Celine Evangelista Batasi Pekerjaan demi Fokus Perdalam Agama Islam

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |17:35 WIB
Celine Evangelista Batasi Pekerjaan demi Fokus Perdalam Agama Islam. (Foto: Instagram/@celine_evangelista)
JAKARTA - Celine Evangelista memutuskan untuk membatasi pekerjaannya di dunia hiburan demi bisa fokus memperdalam agama Islam. Hal itu diungkapkan sang aktris dalam unggahannya di Instagram, pada 16 Maret 2025.

“Mohon maaf, sementara waktu ini saya akan mengurangi pekerjaan dan interaksi di media. Izinkan saya fokus memperdalam agama saya terlebih dahulu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Celine Evangelista berharap, bisa kembali menghibur masyarakat dalam format dirinya yang lebih baik lagi.

Insya Allah, jika Allah berkehendak, saya akan kembali dalam keadaan lebih baik setelah perjalanan panjang hijrah ini,” tuturnya.

Dalam unggahan tersebut, Celine juga mengungkapkan alasan di balik keputusannya berpindah agama dari Katolik menjadi Islam. Dia memastikan, keputusan itu diambilnya tanpa paksaan dari siapapun.

