7 Member JKT48 yang Dipecat karena Melanggar Golden Rules

JAKARTA - Deretan member JKT48 yang dipecat karena melanggar golden rules. Seperti kebanyakan girl group, manajemen juga menerapkan ‘aturan’ yang wajib dipatuhi setiap member JKT48.

Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menjaga imej dan etika setiap member, serta memastikan setiap anggota bisa menjadi panutan bagi penggemarnya. Namun dalam penerapannya, tak semua member bisa mematuhi aturan-aturan tersebut hingga berujung dikeluarkan dari JKT48.

Berikut tujuh member JKT48 yang dipecat karena melanggar Golden Rules, seperti dikutip dari situs resmi girl group tersebut.

1.Jeane Victoria

Pada 22 Mei 2024, manajemen JKT48 resmi memberhentikan Jeane Victoria. Pemecatan dipicu karena beredarnya foto-foto mesra sang idol dengan seorang pria di media sosial. Sebelum dipecat, Jeane dipanggil untuk melakukan klarifikasi, namun ditemukan ketidaksesuaian fakta.

2.Zahra Nur Khaula

Zahra Nur Khaula alias Ara juga harus menyelesaikan kariernya bersama JKT48, pada 25 Agustus 2021. Seperti Jeane Victoria, Ara juga terlibat skandal asmara di mana foto mesranya bersama personel boyband Un1ty, Fiki, tersebar di media sosial.

3.Gabryela Marceline

Gabryela Marceline alias Aby juga dipecat dari JKT48 karena video mesra dan momen liburannya bersama sang kekasih ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tersebar di internet. Setelah melewati pertimbangan, manajemen memutuskan mengeluarkan Aby dari JKT48, pada 16 November 2020.

4.Shalza Grasita

Manajemen JKT48 resmi memecat Shalza Grasita pada 22 September 2020. Dalam keterangan resminya, manajemen menyebut, sang idol melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan manajemen. Namun hingga kini tak diketahui aturan apa yang dilanggar Shalza hingga membuatnya dipecat.