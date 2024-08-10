Chelsea JKT48 Minta Maaf usai Dituduh Lakukan Plagiarisme

Chelsea JKT48 Minta Maaf usai Dituduh Jiplak Sound Gitar Orang Lain di TikTok. (Foto: Instagram/@jkt48.chelsea.d)

JAKARTA - Chelsea Davina Norman, personel JKT48 mendadak viral setelah dituduh melakukan penjiplakan cover sound gitar milik orang lain dalam konten TikTok miliknya.

Setelah viral, Chelsea pun merilis keterangan resmi yang diunggahnya lewat akun X @DC_ChelseaJKT48, pada 10 Agustus 2024. “Aku mau minta maaf soal kegaduhan atas video TikTok aku,” ujarnya.

Chelsea JKT48 mengakui, mengunggah video cover gitar itu tanpa izin pemilik aslinya. “Karena suara gitar aku sangat kecil, jadi menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah aku yang memainkan sound itu,” katanya.

Lebih jauh Chelsea mengatakan, “Maksud aku bilang ‘mengulik sendiri’ itu adalah video itu aku yang mencari sendiri soundnya di TikTok.”

Setelah mendapat kritik publik, dara 15 tahun itu berjanji tidak akan melakukan hal serupa. Dia juga akan berusaha berlatih lebih baik dalam membuat sebuah konten di media sosial.

Chelsea JKT48 minta maaf usai dituduh jiplak sound gitar orang lain di TikTok. (Foto: X/Chelses JKT48)

“Aku tidak akan mengulangi hal serupa dan akan berlatih lagi untuk bisa memproduksi video lebih baik. Terima kasih atas masukannya dan sekali lagi aku memohon maaf,” ungkap Chelsea JKT48.

Tuduhan plagiat pertama kali dilontarkan akun @capekbgtakutu kepada Chelsea lewat X. Dalam cuitannya, netizen itu membagikan tangkapan layar sang idol saat sedang bermain gitar.