Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chelsea JKT48 Minta Maaf usai Dituduh Lakukan Plagiarisme

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |20:25 WIB
Chelsea JKT48 Minta Maaf usai Dituduh Lakukan Plagiarisme
Chelsea JKT48 Minta Maaf usai Dituduh Jiplak Sound Gitar Orang Lain di TikTok. (Foto: Instagram/@jkt48.chelsea.d)
A
A
A

JAKARTA - Chelsea Davina Norman, personel JKT48 mendadak viral setelah dituduh melakukan penjiplakan cover sound gitar milik orang lain dalam konten TikTok miliknya. 

Setelah viral, Chelsea pun merilis keterangan resmi yang diunggahnya lewat akun X @DC_ChelseaJKT48, pada 10 Agustus 2024. “Aku mau minta maaf soal kegaduhan atas video TikTok aku,” ujarnya.

Chelsea JKT48 mengakui, mengunggah video cover gitar itu tanpa izin pemilik aslinya. “Karena suara gitar aku sangat kecil, jadi menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah aku yang memainkan sound itu,” katanya.

Lebih jauh Chelsea mengatakan, “Maksud aku bilang ‘mengulik sendiri’ itu adalah video itu aku yang mencari sendiri soundnya di TikTok.”

Setelah mendapat kritik publik, dara 15 tahun itu berjanji tidak akan melakukan hal serupa. Dia juga akan berusaha berlatih lebih baik dalam membuat sebuah konten di media sosial.

Chelsea JKT48 minta maaf usai dituduh jiplak sound gitar orang lain di TikTok. (Foto: X/Chelses JKT48)
Chelsea JKT48 minta maaf usai dituduh jiplak sound gitar orang lain di TikTok. (Foto: X/Chelses JKT48)

“Aku tidak akan mengulangi hal serupa dan akan berlatih lagi untuk bisa memproduksi video lebih baik. Terima kasih atas masukannya dan sekali lagi aku memohon maaf,” ungkap Chelsea JKT48.

Tuduhan plagiat pertama kali dilontarkan akun @capekbgtakutu kepada Chelsea lewat X. Dalam cuitannya, netizen itu membagikan tangkapan layar sang idol saat sedang bermain gitar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/598/3047542/zee_jkt48-WZe7_large.jpg
Zee Raih Penghargaan Terakhir Sebagai Anggota JKT48 di Ajang Amazing Kids Favorite Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/205/3040781/soundsfest_2024-uEqP_large.jpg
JKT48 Guncang Panggung Soundsfest 2024 Hari Terakhir, Penonton Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034493/indira_jkt48_kembali_aktif_di_medsos_usai_langgar_golden_rules-nbQN_large.jpg
Indira JKT48 Kembali Aktif di Medsos usai Langgar Golden Rules
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019208/5-mantan-member-jkt48-asal-jepang-ada-yang-besar-di-indonesia-ZfH6gWvc0w.jpg
5 Mantan Member JKT48 Asal Jepang, Ada yang Besar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016672/7-member-jkt48-yang-dipecat-karena-melanggar-golden-rules-CPjL0IlxlJ.jpg
7 Member JKT48 yang Dipecat karena Melanggar Golden Rules
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3015069/jkt48-dan-happy-asmara-meriahkan-rcti-premium-sports-2024-hari-ini-RTP3BI0M0c.jpg
JKT48 dan Happy Asmara Meriahkan RCTI Premium Sports 2024 Hari Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement