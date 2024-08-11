Zee Raih Penghargaan Terakhir Sebagai Anggota JKT48 di Ajang Amazing Kids Favorite Awards 2024

JAKARTA - Zee JKT48 berhasil meraih penghargaan dalam ajang Amazing Kids Favorite Awards 2024 pada Minggu (11/8/2024). Dalam ajang tersebut, pemilik nama asli Azizi Shafaa Asadel ini dinobatkan sebagai Aktris Indonesia Terfavorit dan mengalahkan Lesti Kejora, Syifa Hadju hingga Prilly Latuconsina.



Sayangnya, Zee tidak dapat hadir untuk menerima langsung penghargaan tersebut. Sehingga, ditayangkan sebuah video yang berisi ucapan terima kasih dari Zee untuk anak-anak Indonesia yang telah memilih dirinya.

Zee JKT48 Raih Penghargaan Terakhir Sebagai Anggota JKT48 di Ajang Amazing Kids Favorite Awards 2024 (Foto: X)



"Hai aku Zee dari JKT48, mau ngucapin banyak terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia yang milih aku untuk menjadi pemenang di kategori aktris indonesia terfavorit di Amazing Kids Favorite Awards 2024," ujar Zee dalam video yang ditayangkan.



Dia pun berharap dengan diselenggarakannya ajang ini, anak-anak Indonesia semakin termotivasi untuk terus mengembangkan bakatnya di bidang apapun. Bahkan, Zee juga memberikan dukungan kepada para member JKT48 yang akan tampil di ajang ini.



"Semoga seluruh anak Indonesia bisa semakin sukses dan juga kreatif. Semangat juga untuk member-member JKT48 yang lagi perform di GTV hari ini, terima kasih juga untuk GTV," tandasnya.



Melalui akun X pribadinya, Zee kembali mengucapkan terima kasih sekaligus mengumumkan bahwa ajang ini sekaligus sebagai penanda bahwa dirinya terakhir kali menerima penghargaan dengan menyandang nama JKT48. Sebab, Zee sudah memutuskan untuk segera lulus dari JKT48.



"Makasih yaa teman-teman semua! gak pernah nyangka bisa mendapatkan penghargaan seperti ini. but im more proud to have you guys dan ini penghargaan aku atas nama jkt48 untuk terakhir kalinya! it means a lot for me," ungkapnya.

(van)