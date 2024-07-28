JKT48 Guncang Panggung Soundsfest 2024 Hari Terakhir, Penonton Antusias

JAKARTA - Grup idol, JKT 48 turut tampil di acara Soundsfest 2024 hari terakhir, yang digelar pada Minggu (28/7/2024). Penampilan JKT 48 jadi salah satu musisi Tanah Air yang dinantikan para penggemarnya.



JKT48 yang hadir di main stage Soundsfest 2024 dan langsung menyuguhkan penampilan terbaik mereka. Grup musik ini membuka penampilannya dengan lagu 'Karena Kusuka Dirimu' yang bikin penonton bersemangat.



“Gimana Bekasi, seru gak? Masyarakat Bekasi gimana kabarnya?,” sapa para personel JKT48.



Tak hanya ajak penonton nyanyi bareng, para personel JKT 48 ini juga mengajak mereka bermain games tebak-tebakan. Hal tersebut sontak menambah antusias dan semangat penonton untuk asyik bernyanyi bersama.



Sederet lagu hits JKT48 seperti Seventeen, hingga Heavy Rotation turut dibawakan dengan meriah. WOTA, sebutan bagi penggemar JKT48 pun riuh bernyanyi dan berjoget bersama.



“Cuma Bekasi yang bisa bikin JKT48 se-senang itu saat perform,” ucap mereka.