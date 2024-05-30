Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

JKT48 dan Happy Asmara Meriahkan RCTI Premium Sports 2024 Hari Ini

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |11:37 WIB
JKT48 dan Happy Asmara Meriahkan RCTI Premium Sports 2024 Hari Ini
RCTI Premium Sports 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI Premium Sports akan menyiarkan dua laga dari Jakarta International Stadium (JS), Jakarta Utara, pada 30 Mei 2024. Match 1 yang menyuguhkan duel Malaysia Sabah FC vs Selangor FC akan tayang, sekitar pukul 16.30 WIB. 

Sementara match 2 yang menghadirkan laga Persija Jakarta vs PSIS Semarang akan tayang pukul 19.00 WIB. Dua laga tersebut akan disiarkan Live oleh RCTI, namun juga tayang di RCTI+ dan Vision+.

Pertandingan tersebut akan dimeriahkan penampilan spesial JKT48 dan pedangdut Happy Asmara yang masing-masing akan membawakan tiga lagu. Rencananya, JKT48 tampil sekitar pukul 19.01 WIB, dilanjutkan sang pedangdut pukul 19.11 WIB. 

Tak hanya JKT48 dan Happy Asmara, RCTI Premium Sports juga akan menayangkan pertandingan lain untuk memperebutkan juara 3 dan final, pada 2 Juni mendatang. Pertandingan itu nanti akan dimeriahkan Ghea Youbi dan Arlida Putri. 

RCTI Premium Sports 2024. (Foto: MNC Media)

RCTI Premium Sports merupakan turnamen pramusim yang mempertemukan empat klub raksasa Asia Tenggara: Persija Jakarta (Indonesia), PSIS Semarang (Indonesia), Selangor FC (Malaysia), dan Sabah FC (Malaysia).

Keempat tim tersebut akan bersaing untuk memperebutkan Piala Rajawali serta hadiah uang tunai.*

(SIS)

