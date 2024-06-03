Tukul Arwana Kembali ke Layar Kaca, Tersenyum Lepas Bersama Raffi Ahmad

JAKARTA - Sudah hampir tiga tahun lamanya pelawak Tukul Arwana absen menghibur masyarakat karena sakit yang dideritanya. Kini, Tukul akhirnya kembali ke layar kaca.

Momen ini dibagikan oleh Raffi Ahmad melalui unggahan Instagramnya. Raffi mengunggah potret dirinya yang tengah duduk di sofa bersama Tukul untuk mengisi acara di salah satu stasiun televisi dimana Raffi menjadi hostnya. Tukul juga tampak didampingi putra bungsunya, Wahyu Zhovan Utama.

Senyum semringah terpancar dari wajah Tukul yang akhirnya kembali muncul di layar kaca. Raffi Ahmad pun menyambut bahagia kembalinya pelawak sekaligus presenter legendaris itu.

Melalui unggahannya, Raffi menuliskan pesan semangat untuk Tukul. Suami Nagita Slavina itu senang akhirnya bisa melepas rindu dengan Tukul yang pertama kalinya muncul di layar kaca setelah hampir tiga tahun vakum.

"Sang Legenda Mas @tukul.arwanaofficial. Semangat selalu. We Love You . Melepas rindu perdana tampil lagi di @officialtrans7," ujar Raffi Ahmad dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @raffinagita1717, Senin (3/6/2024).

Unggahan itu pun ramai dikomentari oleh rekan artis dan netizen yang ikut bahagia melihat Tukul kembali ke layar kaca. Doa-doa terbaik pun dipanjatkan agar Tukul selalu sehat.

"Sehat sehat mas Tukul," tulis Ayu Dewi

"Alhamdulillah, sehat-sehat selalu mas Tukul," tulia Kristina

"Sehat sehat mas Tukul," tulis Edric Tjandra