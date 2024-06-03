Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tukul Arwana Kembali ke Layar Kaca, Tersenyum Lepas Bersama Raffi Ahmad

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |11:41 WIB
Tukul Arwana Kembali ke Layar Kaca, Tersenyum Lepas Bersama Raffi Ahmad
Tukul Arwana kembali ke layar kaca (Foto: IG Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Sudah hampir tiga tahun lamanya pelawak Tukul Arwana absen menghibur masyarakat karena sakit yang dideritanya. Kini, Tukul akhirnya kembali ke layar kaca.

Momen ini dibagikan oleh Raffi Ahmad melalui unggahan Instagramnya. Raffi mengunggah potret dirinya yang tengah duduk di sofa bersama Tukul untuk mengisi acara di salah satu stasiun televisi dimana Raffi menjadi hostnya. Tukul juga tampak didampingi putra bungsunya, Wahyu Zhovan Utama.

Tukul Arwana Kembali ke Layar Kaca, Tersenyum Lepas Bersama Raffi Ahmad

Senyum semringah terpancar dari wajah Tukul yang akhirnya kembali muncul di layar kaca. Raffi Ahmad pun menyambut bahagia kembalinya pelawak sekaligus presenter legendaris itu.

Melalui unggahannya, Raffi menuliskan pesan semangat untuk Tukul. Suami Nagita Slavina itu senang akhirnya bisa melepas rindu dengan Tukul yang pertama kalinya muncul di layar kaca setelah hampir tiga tahun vakum.

"Sang Legenda Mas @tukul.arwanaofficial. Semangat selalu. We Love You . Melepas rindu perdana tampil lagi di @officialtrans7," ujar Raffi Ahmad dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @raffinagita1717, Senin (3/6/2024).

Unggahan itu pun ramai dikomentari oleh rekan artis dan netizen yang ikut bahagia melihat Tukul kembali ke layar kaca. Doa-doa terbaik pun dipanjatkan agar Tukul selalu sehat.

"Sehat sehat mas Tukul," tulis Ayu Dewi

"Alhamdulillah, sehat-sehat selalu mas Tukul," tulia Kristina

"Sehat sehat mas Tukul," tulis Edric Tjandra

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178406/tukul_arwana-ps8F_large.jpg
Ultah ke-62, Wajah Awet Muda Tukul Arwana Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3021225/tukul-arwana-sempat-jatuh-tergeletak-sebelum-ketahuan-pecah-pembuluh-darah-di-kepala-pa7CRLSvGC.jpg
Tukul Arwana Sempat Jatuh Tergeletak Sebelum Ketahuan Pecah Pembuluh Darah di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016791/tampil-perdana-di-televisi-tukul-arwana-ternyata-diundang-oleh-raffi-ahmad-L0c13MgW8X.jpg
Tampil Perdana di Televisi, Tukul Arwana Ternyata Diundang oleh Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016921/tukul-arwana-tampil-perdana-di-televisi-anak-alhamdulillah-kondisinya-sudah-baik-SBUSW3NB9c.jpg
Tukul Arwana Tampil Perdana di Televisi, Anak: Alhamdulillah Kondisinya Sudah Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016757/vega-darwanti-ucap-syukur-bisa-bertemu-lagi-dengan-tukul-arwana-di-program-tv-jTm4zJwCdv.jpg
Vega Darwanti Ucap Syukur Bisa Bertemu Lagi dengan Tukul Arwana di Program TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/33/3006175/biodata-dan-agama-tukul-arwana-pelawak-yang-kini-berjuang-dari-stroke-49E5VJwswe.jpg
Biodata dan Agama Tukul Arwana, Pelawak yang Kini Berjuang dari Stroke
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement