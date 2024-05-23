Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jeane Victoria Dikeluarkan dari JKT 48 Gegara Foto Mesra Bareng Cowok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |09:45 WIB
Jeane Victoria Dikeluarkan dari JKT 48 Gegara Foto Mesra Bareng Cowok
Jeane Victoria dikeluarkan dari JKT48 (Foto: Instagram/fans_jeane48)
A
A
A

JAKARTA - Member JKT48, Jeane Victoria, datang dengan kabar mengejutkan. Member trainee generasi 11 ini secara tiba-tiba dikeluarkan dari JKT48 lantaran kedapatan berfoto mesra dengan seorang pria yang bukan bagian dari keluarganya.

Kabar Jeane dikeluarkan ini disampaikan langsung oleh pihak JKT48. Lewat akun X, @officialJKT48, pihak JKT48 sudah beberapa kali meminta keterangan dari Jeane buntut dari masalah yang beredar.

“Terkait kabar mengenai Jeane Victoria yang beredar di sosial media belakangan ini, kami telah beberapa kali memanggil dan meminta penjelasan dari yang bersangkutan,” tulis pihak JKT48, dikutip Kamis (23/5/2024).

Namun, pihak JKT48 mengatakan Jeane justru tak kooperatif saat memberikan keterangan pada pihak manajemen. Hal ini membuat tak ada lagi kepercayaan antara JKT48 dengan sang member.

Jeane JKT48

Jeane Victoria dikeluarkan dari JKT48 (Foto: Instagram/fans_jeane48)


“Selalu terdapat ketidaksesuaian fakta dari penjelasan yang diberikan kepada manajemen. Tidak adanya lagi rasa saling percaya mempersulit kami untuk melanjutkan kerjasama dengan yang bersangkutan dan situasi ini sangat kami sayangkan,” jelas JKT48.

Dengan ini, JKT48 pun mengumumkan Jeane Victoria bukan lagi bagian dari mereka. Dia pun tercatat tak lagi menjadi bagian dari member JKT48 dan tak berhubungan lagi dengan idol group tersebut.

“Terhitung sejak diterbitkannya pengumuman ini yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai member JKT48. Maka segala aktivitasnya pun tidak lagi berhubungan dengan JKT48,” tulis pihak JKT48.

Halaman:
1 2
