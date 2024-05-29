Sinopsis Aku Mencintaimu Karena Allah Episode 29 Mei 2024

JAKARTA - Sinopsis sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah episode 29 Mei 2024 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Saat Rani dan polisi memasuki ruang kunjungan, Rani terkejut melihat Irwandi duduk dengan sabar. Mendekatinya, Rani menanyakan tujuan kunjungannya.

Irwandi menjawab datang untuk menjenguk cucunya. Senyuman Rani bernada sarkastik saat dia menyatakan Irwandi munafik, menarik persamaan antara dia dengan Raja dan Rama.

Rama meninggalkan Rani setelah menghamilinya, sama seperti Raja meninggalkan Rani demi Arsy. Dilanda kekecewaan, Rani tak kuasa menahan tangisnya, merasa seharusnya dialah yang menjadi menantu kesayangan Irwandi ketimbang Arsy.

Irwandy kaget dengan pernyataan tersebut dan langsung menyatakan bahwa Rani tidak bisa dianggap sebagai menantunya karena Rama dan Rani melakukan hubungan di luar nikah. Meski begitu, Irwandi tetap menganggap Rani sebagai ibu dari cucunya.

Nantinya, jika Rani sudah bebas kembali, ia akan selalu dipersilakan mengunjunginya di rumah. Rani yang sedikit sinis mengungkapkan, dirinya dan anaknya tidak membutuhkan pengakuan dari Irwandi. Dia sepenuhnya mampu merawat bayinya sendiri.

Rani memanggil polisi dan mengklaim bahwa percakapannya dengan Irwandi telah selesai. Dia berusaha menahan air matanya agar Irwandi tidak melihat emosinya. Selanjutnya, pihak berwenang mengantar Rani kembali ke selnya, membuat Irwandi bingung dengan kejadian yang terjadi.