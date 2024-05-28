Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah, Mobil Tahanan yang Membawa Dimas Kecelakaan

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 27 Mei 2024 berkisah tentang Dimas yang panik saat menyadari ancaman hukuman penjara yang akan dihadapinya sebagai pelaku pembunuhan Rama.

Amarahnya semakin besar ketika dia mengetahui, Renata ternyata mengkhianatinya. Dimas dan Jack pun dipindahkan dari tahanan polisi ke Kejaksaan karena berkas kasusnya sudah dinyatakan P21.

BACA JUGA: Sinopsis Aku Mencintaimu Karena Allah Episode 26 Mei 2024

Naas, dalam perjalanan mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan menewaskan beberapa orang. Beruntung, Dimas bisa keluar dari mobil itu dan menyaksikan mobil tahanan meledak dan terbakar.

Polisi mengira Dimas tewas dalam kecelakaan tersebut, tanpa tahu pria itu sudah melarikan diri dari TKP. Di lain pihak, Raja dan Arsy tidak percaya bahwa Dimas telah tewas dalam kecelakaan tersebut.

Lalu mampukah Dimas melarikan diri dari hukuman setelah membunuh Rama? Tonton terus Layar Drama Indonesia Aku Mencintaimu karena Allah hanya di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari, pukul 19.00 WIB.

Dengan menonton Layar Drama Indonesia di RCTI setiap hari mulai pukul 14.30 WIB hingga 23.30 WIB, Anda bisa mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Caranya, scan QR Code yang muncul di layar kaca dan dapatkan pulsanya.

Pulsa Rp50.000 tersebut berlaku untuk 50 orang pertama di setiap segmennya setiap hari. Karena itu, jajal peruntungan Anda dan dapatkan pulsa dari RCTI. Informasi lebih lanjut silakan mengikuti akun Instagram @officialRCTI.*

(SIS)