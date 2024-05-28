Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah, Mobil Tahanan yang Membawa Dimas Kecelakaan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |04:35 WIB
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah, Mobil Tahanan yang Membawa Dimas Kecelakaan
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 27 Mei 2024 berkisah tentang Dimas yang panik saat menyadari ancaman hukuman penjara yang akan dihadapinya sebagai pelaku pembunuhan Rama.

Amarahnya semakin besar ketika dia mengetahui, Renata ternyata mengkhianatinya. Dimas dan Jack pun dipindahkan dari tahanan polisi ke Kejaksaan karena berkas kasusnya sudah dinyatakan P21.

Naas, dalam perjalanan mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan menewaskan beberapa orang. Beruntung, Dimas bisa keluar dari mobil itu dan menyaksikan mobil tahanan meledak dan terbakar.

Polisi mengira Dimas tewas dalam kecelakaan tersebut, tanpa tahu pria itu sudah melarikan diri dari TKP. Di lain pihak, Raja dan Arsy tidak percaya bahwa Dimas telah tewas dalam kecelakaan tersebut.

Lalu mampukah Dimas melarikan diri dari hukuman setelah membunuh Rama? Tonton terus Layar Drama Indonesia Aku Mencintaimu karena Allah hanya di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari, pukul 19.00 WIB.

Dengan menonton Layar Drama Indonesia di RCTI setiap hari mulai pukul 14.30 WIB hingga 23.30 WIB, Anda bisa mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Caranya, scan QR Code yang muncul di layar kaca dan dapatkan pulsanya.

Pulsa Rp50.000 tersebut berlaku untuk 50 orang pertama di setiap segmennya setiap hari. Karena itu, jajal peruntungan Anda dan dapatkan pulsa dari RCTI. Informasi lebih lanjut silakan mengikuti akun Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement