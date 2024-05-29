Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Operative, Membangkangnya Agen Israel

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film The Operative, Membangkangnya Agen Israel
Sinopsis Film The Operative (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Operative akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Operative adalah film thriller produksi bersama internasional tahun 2019, ditulis dan disutradarai oleh pembuat film Israel Yuval Adler, berdasarkan novel berbahasa Ibrani, The English Teacher karya Yiftach Reicher-Atir, seorang mantan petugas intelijen.

Film ini dibintangi oleh Diane Kruger, Martin Freeman, dan Cas Anvar. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 41%, berdasarkan 32 ulasan, dan rating rata-rata 5,1/10.

Sinopsis Film The Operative

Thomas (Martin Freeman) adalah seorang Yahudi Inggris yang sampai setahun lalu bekerja untuk badan intelijen Israel Mossad di Jerman. Kini dia sudah pensiun tetapi masih memiliki akses ke beberapa sistem dan sumber daya bekas majikannya.

Sinopsis Film The Operative, Membangkangnya Agen Israel

Dia menerima panggilan telepon misterius dari Rachel (Diane Kruger), mantan agen lain yang pernah dia rekrut dan yang menjadi temannya tetapi menghilang. Dipanggil ke rumah aman di Cologne untuk membantu menemukan Rachel dan menentukan motifnya, Thomas meninjau perekrutan Rachel dan penugasan masa lalunya dengan mantan supervisornya melalui serangkaian kilas balik.

Penugasan terakhir Rachel yang diketahui adalah berpura-pura menjadi guru bahasa Inggris di Teheran dan mengamati Farhad Razavi (Cas Anvar), pewaris perusahaan elektronik Iran. Adegan kilas balik mengungkapkan adaptasi Rachel terhadap rutinitas kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan kecurigaan. Akhirnya, dia bertemu Farhad, yang memintanya untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris, yang mengarah ke hubungan romantis karena Farhad juga memperkenalkannya pada kehidupan malam bawah tanah Teheran.

Keterlibatan pribadi Rachel dengan Farhad memungkinkan Thomas untuk melibatkan Farhad dalam penyelundupan bagian-bagian untuk program nuklir Iran, yang akan bekerja untuk merusak program tersebut dan menjadikan Farhad target perekrutan sebagai sumber daya Mossad. Beberapa tugas terkait membuat nyawa Rachel dalam bahaya serius.

Halaman:
1 2
