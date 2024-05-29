Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Boss Level, Perjalanan Lintas Waktu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |20:01 WIB
Sinopsis Film Boss Level, Perjalanan Lintas Waktu
Sinopsis Film Boss Level (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Boss Level akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Boss Level adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2020 yang disutradarai oleh Joe Carnahan dan ditulis oleh Carnahan bersama Chris dan Eddie Borey, berdasarkan cerita dari Borey bersaudara.

Film ini dibintangi oleh Frank Grillo sebagai seorang mantan prajurit pasukan khusus yang mencoba melarikan diri dari lingkaran waktu tanpa akhir yang mengakibatkan kematiannya. Mel Gibson, Naomi Watts, dan Michelle Yeoh juga ikut berperan.

Sinopsis Film Boss Level, Perjalanan Lintas Waktu

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 73%, berdasarkan 83 ulasan, dengan rating rata-rata 6,50/10.

Sinopsis Film Boss Level

Roy Pulver, seorang mantan prajurit Delta Force di Atlanta, telah terjebak dalam lingkaran waktu selama hampir 140 hari dan telah mempelajari pola hari tersebut melalui banyak lingkaran sebelumnya. Dia bangun setiap hari pukul 07:00 pagi, menghindari seorang pembunuh di apartemennya dan serangan dari seorang penembak di helikopter di luar jendelanya, kemudian melarikan diri dari apartemennya sebelum meledak.

Dia berhasil mengelak dari lebih banyak pembunuh sepanjang pagi, tetapi tidak bisa menemukan cara untuk bertahan dari serangan terakhir pada pukul 12:47 siang, dan terbangun kembali di apartemennya pada lingkaran waktu berikutnya.

Pada hari sebelum Roy memasuki lingkaran waktu, istrinya yang terasing, Jemma, meminta Roy untuk mengunjunginya di kontraktor pertahanan Dynow Labs dengan dalih wawancara kerja. Mereka berdebat tentang Joe, putra mereka, yang Jemma telah beri tahu bahwa Roy hanyalah teman keluarga. Ketika Kolonel Clive Ventor, kepala Dynow, menemukan Roy di dekat proyek rahasia tinggi Jemma, dia memerintahkan Roy untuk diusir, tetapi tidak sebelum Jemma memperoleh sampel rambut Roy.

Dalam satu lingkaran, Roy mencoba menelepon Jemma tetapi malah menghubungi Ventor, yang memberitahunya bahwa Jemma meninggal karena kecelakaan lab sehari sebelumnya. Roy menjadi curiga. Pada lingkaran berikutnya, dia menemukan Joe di Underground Atlanta, bolos sekolah untuk turnamen video game. Roy menghabiskan hari dengan Joe tetapi tidak menyebutkan kematian Jemma. Para pembunuh datang untuk membunuh Roy, dan Roy menggunakan tubuhnya untuk melindungi Joe, memberitahunya saat dia sekarat bahwa dia adalah ayahnya.

Ketika Roy bangun lagi, dia menyadari bahwa para pembunuh telah mengikutinya menggunakan perangkat pelacak gigi yang dipasang oleh Alice, kencannya malam sebelumnya, yang adalah seorang ahli kebersihan gigi. Melalui lebih banyak percobaan dan kesalahan dalam lingkaran waktu, Roy menemukan cara untuk menghilangkan pelacak dan menyusup ke Dynow, membunuh beberapa penjaga dan pembunuh, tetapi selalu dihentikan oleh Ventor dan Guan Yin yang membawa pedang.

Ventor mengungkapkan kepada Roy bahwa proyek Jemma adalah Osiris Spindle, perangkat kuantum yang mampu menulis ulang sejarah, yang rencananya akan digunakan Ventor untuk menjadikan dirinya diktator dunia. Ventor mengakui bahwa dia bertanggung jawab atas kematian Jemma setelah perdebatan malam sebelumnya. Karena Jemma yang memulai Spindle dan tidak ada orang lain yang tahu cara mengoperasikannya, Ventor memperingatkan Roy bahwa Spindle akan menghancurkan dunia jika berjalan terlalu lama.

