Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Rilis Poster Resmi Kartu Keluarga, Bunga Zainal dan Dimas Anggara Jadi Pasutri

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |19:11 WIB
Vision+ Rilis Poster Resmi Kartu Keluarga, Bunga Zainal dan Dimas Anggara Jadi Pasutri
Original series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ segera menayangkan original series terbaru, Kartu Keluarga. Proyek garapan Sukhdev Singh yang bakal tayang pada 31 Mei mendatang ini dibintangi oleh Bunga Zainal dan Dimas Anggara.

Jelang penayangannya, Vision+ merilis poster resmi Kartu Keluarga yang menampilkan Bunga Zainal dan Dimas Anggara dengan ekspresi kocak di depan pintu. Menariknya, ada Tio Pakusadewo, Nieky Kinasih, Cindy Nirmala, dan Oing Restrain mengintip dari balik pintu tersebut.

Series ini bercerita tentang Sri Widuri (Bunga Zainal) yang rela menjalani pernikahan palsu dengan Ambardi (Dimas Anggara) demi mendapatkan selembar kartu keluarga. Dokumen itu akan digunakannya untuk mendaftarkan sang putra ke SMP favoritnya.

Terdiri dari delapan episode, kisah Sri Widuri dan Ambardi dalam series Kartu Keluarga dijamin akan membuat penonton terhibur. Tonton episode perdana series Kartu Keluarga di Vision+ di sini mulai 31 Mei mendatang.

Original series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

Seluruh episodenya bisa Anda akses secara eksklusif dengan berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Unduh aplikasinya sekarang melalui App Store dan Play Store. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement