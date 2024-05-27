Vision+ Rilis Poster Resmi Kartu Keluarga, Bunga Zainal dan Dimas Anggara Jadi Pasutri

JAKARTA – Vision+ segera menayangkan original series terbaru, Kartu Keluarga. Proyek garapan Sukhdev Singh yang bakal tayang pada 31 Mei mendatang ini dibintangi oleh Bunga Zainal dan Dimas Anggara.

Jelang penayangannya, Vision+ merilis poster resmi Kartu Keluarga yang menampilkan Bunga Zainal dan Dimas Anggara dengan ekspresi kocak di depan pintu. Menariknya, ada Tio Pakusadewo, Nieky Kinasih, Cindy Nirmala, dan Oing Restrain mengintip dari balik pintu tersebut.

Series ini bercerita tentang Sri Widuri (Bunga Zainal) yang rela menjalani pernikahan palsu dengan Ambardi (Dimas Anggara) demi mendapatkan selembar kartu keluarga. Dokumen itu akan digunakannya untuk mendaftarkan sang putra ke SMP favoritnya.

Terdiri dari delapan episode, kisah Sri Widuri dan Ambardi dalam series Kartu Keluarga dijamin akan membuat penonton terhibur. Tonton episode perdana series Kartu Keluarga di Vision+ di sini mulai 31 Mei mendatang.

Seluruh episodenya bisa Anda akses secara eksklusif dengan berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Unduh aplikasinya sekarang melalui App Store dan Play Store. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)