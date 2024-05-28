Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anneth Delliecia Tak Ingin Tinggalkan Pendidikan Meski Tetap Ingin Fokus Berkarier

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |02:30 WIB
Anneth Delliecia Tak Ingin Tinggalkan Pendidikan Meski Tetap Ingin Fokus Berkarier
Anneth Delliecia utamakan pendidikan (Foto: Instagram/anneth.dlc)
JAKARTA - Anneth Delliecia memilih untuk tetap menomorsatukan pendidikan, di tengah kesibukannya sebagai seorang penyanyi. Usai menjadi juara dalam Indonesian Idol Junior, karier Anneth diketahui melejit, apalagi setelah dia melahirkan lagu berjudul ‘Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti’.

Kendati begitu, perempuan 18 tahun ini tetap memilih untuk fokus pada pendidikannya. Bahkan saat ini, Anneth tengah menempuh pendidikan sarjana di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dengan mengambil jurusan Seni Teater.

Anneth mengungkap jika pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam hidupnya.

Pendidikan sama berartinya dengan karier sehingga keduanya harus berjalan beriringan. Anneth pun terus berusaha untuk mengatur waktunya dengan baik untuk keduanya.

Anneth Delliecia

Anneth Delliecia utamakan pendidikan (Foto: Instagram/anneth.dlc)


"Pendidikan nomor satu, hidup aku sekarang pendidikan dan karier beriringan, tinggal memanage waktunya," ujar Anneth di iNews Tower, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Mengenai jurusan teater yang diambilnya, Anneth mengaku dirinya tengah hobi menonton film dan juga jatuh cinta dengan dunia seni peran. Anneth sendiri sempat menjajal kemampuan di dunia seni peran dengan membintangi film Kau dan Dia.

