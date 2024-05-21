Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Anneth Delicia Rilis Single Pandai Bicara, Ingatkan Perempuan untuk Tak Tertipu Ucapan Lelaki

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:35 WIB
Anneth Delicia Rilis Single <i>Pandai Bicara</i>, Ingatkan Perempuan untuk Tak Tertipu Ucapan Lelaki
Anneth Delicia rilis single 'Pandai Berbicara' (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anneth Delicia merilis single Pandai Bicara yang merupakan karya pertamanya di 2024. Sesuai judulnya, lagu ini berkisah tentang seorang pria yang pandai mengucapkan kata-kata manis kepada pasangannya namun hanya di mulut saja, tidak pernah menepati segala janji yang terucap dari mulut manisnya itu.

Setelah sukses mengajak penikmat musik tanah air bergalau ria dengan lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti yang meledak di pasaran hingga terus menggema hingga saat ini, kini Anneth kembali dengan lagu pop ballad yang terdengar begitu menyakitkan.

Melalui lagunya, Anneth seolah ingin 'menampar' keras para wanita yang saking cintanya kepada pasangannya kerap bertindak yang tak masuk akal.

Para wanita jadi mudah tertipu hingga selalu saja percaya dengan bualan-bualan dari mulut manis pasangannya. Padahal, janji-janji manis itu tak pernah ditepati. Anneth mengaku banyak menemukan fenomena serupa yang terjadi di sekitarnya.

Anneth Delicia

Anneth Delicia rilis single 'Pandai Berbicara' (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

"Kadang cewek kan bucin, sangat mudah tertipu dengan omongan manis buaya, gak semua tapi banyak," ujar Anneth saat dijumpai di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2024.

Melalui lagunya ini pula, Anneth ingin mengingatkan kepada para wanita untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain dengan hebatnya. Sehingga, para wanita tak melulu terbiasa untuk mengorbankan perasaannya demi lelaki yang tidak pantas untuknya.

"Kalian cintai lah diri kalian sendiri terlebih dahulu baru memberikan cinta untuk orang lain jadi nanti kalian bisa menjalani hubungan yang penuh cinta dan sehat," sambungnya.

