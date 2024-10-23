Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Anneth Delliecia Sentuh Hati lewat Sampai Bertemu Lagi, Lagu untuk Anak Rantau

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |12:03 WIB
Anneth Delliecia Sentuh Hati lewat Sampai Bertemu Lagi, Lagu untuk Anak Rantau
Anneth Delliecia sentuh hati lewat Sampai Bertemu Lagi, lagu untuk anak rantau. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)
JAKARTA - Penyanyi Anneth Delliecia kembali dengan menyentuh hati dengan karya terbarunya. Anneth Delliecia telah merilis lagu teranyar yang berjudul Sampai Bertemu Lagi. 

Di lagu ini, Anneth memberikan sentuhan yang berbeda dari lagu-lagu sebelumnya. Sebab, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior itu meramunya dengan manis. 

"Lagu-lagu aku yang biasanya ada ngotot-ngototnya atau mungkin belting-belting, teriak, apa segala macam. Tapi lagu ini tuh, aku mengemas lagu ini dengan manis. Jadi, nggak yang terlalu bikin capek lagunya, tapi yang bikin easy listening," kata Anneth Delliecia usai mengisi acara Guest Star, Okezone TV, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Lagu Sampai Bertemu Lagi ini diciptakan sendiri oleh Anneth, mengisahkan tentang anak rantau yang berjuang menggapai cita-citanya hingga harus berjauhan dengan keluarga.

 

