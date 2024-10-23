Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Anneth Delliecia Ciptakan Lagu Sampai Bertemu Lagi, Refleksi Pendewasaan Diri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |11:56 WIB
Anneth Delliecia Ciptakan Lagu Sampai Bertemu Lagi, Refleksi Pendewasaan Diri
Anneth Delliecia ciptakan lagu Sampai Bertemu Lagi, refleksi pendewasaan diri. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Anneth Delliecia telah merilis lagu barunya yang berjudul Sampai Bertemu Lagi. Apa makna lagu itu bagi Anneth?

Bagi Anneth Delliecia, lagu tersebut menjadi momen pendewasaan dirinya dalam berkarier di dunia musik Tanah Air. Pasalnya, lagu ini diciptakan oleh Anneth sendiri. 

"Iya betul, ini salah satu pendewasaan dan juga tanggung jawab yang lebih besar ya," kata Anneth Delliecia usai mengisi acara Guest Star, Okezone TV, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Remaja 18 tahun itu memang ke depannya ingin membawakan lagu-lagu yang diciptakan sendiri. Menurutnya, membawakan lagu ciptaan sendiri rasanya lebih berbeda. 

"Aku sebenarnya emang pengen lagu-lagu aku ciptaan aku sendiri. Menurut aku, kalau ciptaan sendiri lebih nyampai aja," kata Anneth Delliecia.

"Walaupun emang kalau lagu orang juga bisa nyampe. Tapi punya makna tersendiri lah kalau diciptain sendiri. Jadi, ya lumayan punya tanggung jawab yang besar," kata Anneth.

Untuk ke depannya, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu berharap bisa merilis kembali lagu hasil ciptaannya sendiri. 

"Rencananya sih emang lagu selanjutnya pengennya ciptaan sendiri. Tapi kita tunggu nanti aja, doain yang terbaik," ucap Anneth Delliecia.
 

 

