HOME CELEBRITY MUSIK

Anneth Delliecia Nyaris Berhenti Bernyanyi karena Komentar Kasar Netizen

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |00:17 WIB
Anneth Delliecia Nyaris Berhenti Bernyanyi karena Komentar Kasar Netizen
Anneth Delliecia nyaris berhenti bernyanyi karena komentar kasar netizen. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)
JAKARTA - Penyanyi Anneth Delliecia ternyata pernah mengalami masa-masa pelik saat berkarier di industri musik Tanah Air. Kala itu, Anneth sempat merasa putus asa dengan kariernya dan memilih ingin berhenti di tengah jalan sebagai penyanyi.

"Sebenarnya, sejujurnya aku tuh pernah ada di fase yang kayak, ‘Aduh, kayaknya berhenti di sini deh. Aduh kayaknya gak kuat deh gitu,’" kata kata Anneth Delliecia usai mengisi acara Guest Star, Okezone TV, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Hal itu dikarenakan Anneth Delliecia menerima banyak komentar negatif dari netizen. Bukan komentar yang bernada kritik, justru komentar yang benar-benar melukai perasaan remaja 18 tahun tersebut. 

"Karena tahun-tahun itu tuh, lagi kaget-kagetnya sama komen-komen negatif yang sangat senegatif itu. Kalau kritik, oke lah ya. Kita tahu itu kritik gitu kan," kata Anneth Delliecia.

Saking parahnya komentar dari netizen, membuat Anneth tidak percaya diri hingga merasa tidak pantas berada di industri musik.

"Benar-benar kayak aduh kok kata-katanya kasar sekali gitu dan kotor sekali. Dan aku merasa, ‘Aduh Tuhan, apa aku gak cocok ya di sini, apa gak pantas ya di sini gitu kan,’" kata pelantun Sampai Bertemu Lagi. 

 

