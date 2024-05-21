Rilis Lagu Soal Pria yang Suka Menipu Wanita, Anneth Delicia: Bukan Kisah Pribadi Ya!

JAKARTA - Anneth Delicia kembali merilis lagu galau berjudul 'Pandai Bicara' setelah sukses dengan lagu 'Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti'. Lewat lagu ini, Anneth ingin mewakili para wanita yang kerap merasakan sakit hati karena lelaki yang hanya pandai bicara, melontarkan janji-janji manis tapi tak pandai menepatinya dan hanya mampu menyakiti hati pasangannya.

Anneth mengaku bahwa lagu ini terinspirasi dari kisah nyata yang dialami oleh seseorang. Namun, dia menegaskan bahwa bukan dirinya yang mengalami hal tersebut.

"Ini terinspirasi dari kisah pribadi tapi kisah pribadi orang lain ya, bukan kisah pribadi diri sendiri," ujar Anneth saat dijumpai di iNews Tower, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Anneth kerap mendengar cerita dari orang-orang disekitarnya atau netizen yang kerap curhat di media sosial tentang kisah cintanya yang pelik. Beberapa diantaranya mengisahkan soal sikap pasangannya yang hobi mengobral janji manis tapi tak pernah ditepati.

Anneth Delicia rilis lagu soal pria yang suka menipu wanita (Foto: Aldhi Chandra/MPI)





"Jadi aku emang suka dengerin cerita orang, atau ada DM yang suka masuk, dia lagi gimana sama pacarnya, kadang aku bacain, aku suka nonton di TikTok suka muncul chat seseorang sama pasangannya yang janji manis mulu, omongan manis tapi gak ditepati," sambungnya.