HOME CELEBRITY MUSIK

Anneth Delliecia Selipkan Lirik Menyentuh dalam Single Sampai Bertemu Lagi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |21:30 WIB
Anneth Delliecia Selipkan Lirik Menyentuh dalam Single <i>Sampai Bertemu Lagi</i>
Anneth Delliecia Selipkan Lirik Menyentuh dalam Single Sampai Bertemu Lagi. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Anneth Delliecia merilis single baru berjudul Sampai Bertemu Lagi. Sebuah lagu yang akan membawa Anda pada kisah perpisahan sementara yang penuh harapan. 

Anneth berkolaborasi dengan Adrian Rahmat Purwanto, Marco Steffiano, dan Jessilardus Mates dalam menulis lirik lagu tersebut. Liriknya tentang seseorang yang merindukan orang yang dicintainya dan berjanji untuk kembali. 

Dengan lirik sederhana namun sarat makna, lagu Sampai Bertemu Lagi menyampaikan perasaan terdalam tentang sebuah kepercayaan dan pengharapan dalam menghadapi perpisahan.

Anneth Delliecia
Anneth Delliecia Selipkan Lirik Menyentuh dalam Single Sampai Bertemu Lagi. (Foto: MNC Media)

“Lagu ini aku dedikasikan untuk kalian yang sedang merindu, entah itu karena jarak atau waktu yang memisahkan,” kata penyanyi 18 tahun tersebut.

Anneth Delliecia menambahkan, “Aku ingin lagu ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati itu ada meski terpisahkan jarak dan waktu. Setiap liriknya mencerminkan harapan bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu lagi.”

