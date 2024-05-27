Advertisement
Bunga Zainal Bahagia Sekaligus Gugup Jelang Debut Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |20:41 WIB
Bunga Zainal bahagia sekaligus deg-degan jelang penayangan Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
JAKARTABunga Zainal mengaku bahagia sekaligus gugup jelang penayangan perdana series Kartu Keluarga. Vision+ akan mulai menayangkan series tersebut, pada 31 Mei mendatang.

“Antusias dan deg-degan juga. Karena ini kan series pertama aku. Semoga orang-orang menikmati cerita dan pesan yang ingin disampaikan lewat series ini,” ujarnya kepada tim Vision+.

Series Kartu Keluarga yang menjadi proyek perdana Sukhdev Singh sebagai sutradara ini mengangkat tema keluarga, yang dibumbui komedi segar dan kisah romansa. Kisahnya mengangkat tentang isu sistem zonasi dalam pendidikan Tanah Air.

Drama terbaru Vision+ ini berkisah tentang ibu tunggal bernama Sri Widuri (Bunga Zainal) yang berjuang memberikan pendidikan terbaik untuk putranya, Jarot yang akan masuk SMP, namun terhalang sistem zonasi.

Ketika mengetahui Ambardi (Dimas Anggara) berdomisili di sekitar SMP incaran Jarot, Sri pun mendekati pria itu dan menjalani pernikahan palsu dengannya. Hal itu dilakukannya demi mendapatkan selembar kartu keluarga.

Kartu keluarga itu, akan digunakan Sri Widuri untuk mendaftarkan Jarot di sekolah incarannya. Bagi Anda pencinta drama komedi, Kartu Keluarga merupakan tontonan yang layak dinanti.

Series ini menawarkan cerita menarik, dengan akting memukau para aktornya dan pesan moral mendalam. Karena itu jangan lewatkan episode perdana series Kartu Keluarga di Vision+ yang akan tayang perdana pada 31 Mei 2024.

