HOME CELEBRITY TV SCOOP

35 Tahun Berkarier, Sukhdev Singh Debut Jadi Sutradara Lewat Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |18:36 WIB
35 Tahun Berkarier, Sukhdev Singh Debut Jadi Sutradara Lewat Kartu Keluarga
Sukhdev Singh debut jadi sutradara dalam series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ akan mulai menayangkan series Kartu Keluarga, pada 31 Mei 2024. Series ini merupakan proyek kolaborasi Vision+ dan Screenmedia, yang disutradarai dan diproduseri oleh Sukhdev Singh.

Sukhdev mengungkapkan, series ini berbeda dengan karya yang dia produksi sebelumnya. “Salah satu perbedaannya tentang pendekatan penonton dan materi atau tema besar yang diangkat di dalamnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kartu Keluarga juga menjadi karya perdana Sukhdev Singh sebagai sutradara selama 35 tahun kariernya. “Ini (menjadi sutradara) merupakan sesuatu yang belum pernah saya lakukan selama 35 tahun di dunia perfilman,” katanya lagi.

Series ini bercerita tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang ibu tunggal yang terpaksa menjalani pernikahan palsu dengan Ambardi (Dimas Anggara) untuk mendapatkan kartu keluarga.

Dokumen tersebut diperlukannya untuk mendaftarkan sang anak ke SMP favorit yang menjadi incarannya. Namun setelah dijalani, kehidupan pernikahannya memberikan pengalaman baru untuk Sri dan Ambardi.

Selain Bunga Zainal dan Dimas Anggara, series Kartu Keluarga layak dinanti karena keterlibatan sederet aktor senior di dalamnya. Sebut saja Roy Marten, Tio Pakusadewo, dan Tora Sudiro.

Vision+ akan mulai menayangkan series Kartu Keluarga, pada 31 Mei mendatang. Karena itu, unduh aplikasinya di Play Store dan App Store dan tonton gratis episode perdananya dengan mengklik tautan ini.

