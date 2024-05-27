Bukan Krisdayanti, Ternyata Azriel Hermansyah Sebut Ashanty sebagai Penyemangat Hidupnya

JAKARTA - Azriel Hermansyah kembali menjadi sorotan netizen setelah mengunggah video TikTok di akun pribadinya @azriel_276. Dalam video tersebut, putra Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini tampak mengikuti tren charger yang tengah ramai di TikTok.

Dalam adegan di video tersebut, Azriel menunjukkan perubahan baterai dari 1% menjadi 99%. Dia bahkan memperlihatkan foto dirinya sendiri ketika baterai 1%. Sedangkan saat baterai menunjukkan 99%, Azriel memperlihatkan momen saat dirinya tengah menjalankan ibadah umrah bersama Anang Hermansyah dan Ashanty.

Lewat ungghannya, Azriel juga menyertakan tulisan "penyemangat ku".

Unggahan tersebut sontak menjadi perbincangan netizen. Pasalnya dalam video tersebut Azriel sama sekali tidak menyebutkan Krisdayanti yang merupakan ibu kandungnya. Kekasih Sarah Menzel ini bahkan terlihat hanya menampilkan Anang dan juga ibu sambungnya, Ashanty.

Jelas saja, unggahan adik Aurel Hermansyah itu langsung menuai pro dan kontra. Bahkan tak sedikit netizen yang mencemaskan perasaan KD sebagai ibu kandung dari Azriel.

Bukan Krisdayanti, Azriel Hermansyah sebut Ashanty sebagai penyemangat hidupnya (Foto: TikTok/@azriel_267)

“Coba lo rasain yang namanya lahiraan deh,” kata salah satu netizen.

“Di tiktoknya mana pernah ada kd,” sahut netizen lain.

“Ikut nyesek padahal aku bukan krisdayanti. tapi aku seorang ibu," timpal netizen lain.

“Sakit banget jadi KD," kata netizen lainnya.