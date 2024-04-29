Azriel Hermansyah Dihujat Netizen Gara-Gara Ucapan Nyelekit Anang Hermansyah ke Ghea Indrawari

JAKARTA - Azriel Hermansyah turut terkena imbas dari ucapan sang ayah, Anang Hermansyah dihadapan Ghea Indrawari. Ya, adik dari Aurel Hermansyah ini juga ikut dihujat oleh netizen usai podcast obrolan sang ayah dari penyanyi 26 tahun itu viral di media sosial.

Banyak yang menyebut bahwa pertanyaan Anang yang dilontarkannya pada Ghea tidaklah etis. Sebab, pertanyaan tentang pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sensitif oleh sebagian orang.

Hal itu membuat netizen pun balik menyerang Anang dan menanyakan soal rencana pernikahan putranya, Azriel. Diketahui, Azriel dan kekasihnya, Sarah Menzel, telah menjalin hubungan selama hampir 4 tahun dan hingga kini belum menikah.

Oleh karenanya, tak sedikit yang meminta Anang untuk fokus pada keluarganya sendiri. Terutama terhadap Azriel yang hingga kini belum ada tanda-tanda akan melamar kekasihnya.

Azriel Hermansyah ikut dihujat gara-gara ucapan nyelekit Anang Hermansyah ke Ghea Indrawari (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)





"Dia (Ghea) kan belum ada calon, nah anaknya Anang yang cowok (Azriel) yang cowok udah punya pacar malah nggak nikah-nikah dibawa ke sana-kemari udah kayak suami-istri, kenapa tuh nggak nikah-nikah? Ngaca dulu ke keluarga sendiri, nggak usah ngurusin orang lain,” kata netizen.

"Nikah sana jgn pcrnmuluuu @azriel," kata aku***.