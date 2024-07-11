Kris Dayanti Menangis Haru Dapat Bunga dari Azriel Hermansyah di Momen Wisuda

JAKARTA - Azriel Hermansyah berhasil membuat Kris Dayanti menangis bahagia. Tak hanya karena mampu mendampingi sang putra di momen wisuda S1, tetapi karena dia mendapat sebuah bunga dari sang putra.



Diketahui, Azriel baru saja lulus dari pendidikan Business Management di Binus University. Momen wisudanya bahkan sempat dihadiri oleh orang tua serta sang tunangan, Sarah Menzel.



Melalui akun Instagramnya, KD dan suaminya, Raul Lemos, sempat membagikan momen bahagia tersebut. Bahkan pasangan ini juga mengaku bahagia dan bangga atas pencapaian Azriel di dunia pendidikan.

Kris Dayanti Menangis Haru Dapat Bunga dari Azriel Hermansyah di Momen Wisuda (Foto: Instagram/krisdayantilemos)



"Selamat anak kami @azriel_hermansyah terima kasih telah membanggakan," tulis Kris Dayanti di akun media sosialnya, Rabu (10/7/2024)..



Selain itu, KD juga tak lupa membagikan ulang video ketika Azriel datang menghampirinya yang tengah duduk dan memberikannya bunga. Terharu dengan perlakuan sang putra, KD pun sontak menangis dan memeluk tubuh putranya.



Sontak saja, momen tersebut membuat netizen ikut terharu hingga menangis.



"Jielll sudah berdamai dgn masa lalu. Selamat jiel dan juga mimi," kata wanty***.