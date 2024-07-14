Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azriel Hermansyah Beberkan Alasannya Beri Bunga untuk Krisdayanti di Momen Wisuda

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |18:45 WIB
Azriel Hermansyah Beberkan Alasannya Beri Bunga untuk Krisdayanti di Momen Wisuda
Azriel Hermansyah Beberkan Alasannya Beri Bunga untuk Krisdayanti di Momen Wisuda (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Azriel Hermansyah baru-baru ini menjadi sorotan saat dinyatakan lulus dari Binus University. Pasalnya di momen wisudanya, adik Aurel Hermansyah ini terlihat menghampiri sang ibunda, Krisdayanti, yang ikut hadir dalam acara tersebut..

Momen wisuda itu sukses mencuri perhatian publik. Terlebih, Azriel sempat terlihat setangkai bunga kepada ibu kandungnya serta ibu sambungnya, Ashanty.

Azriel sendiri mengaku senang karena kedua orangtuanya bisa hadir di momen tersebut.

Azriel Hermansyah Beberkan Alasannya Beri Bunga untuk Krisdayanti di Momen Wisuda (Foto: Instagram/azriel_hermansyah)


"Senang, apalagi orang tua juga hadir, dua-duanya bisa hadir," kata Azriel Hermansyah, di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Bukan cuma senang, kekasih Sarah Menzel itu juga terharu dan bangga. Tak heran jika ia ikut meneteskan air mata apalagi saat dipeluk oleh Kris Dayanti

"Haru, sedih juga, tapi ada rasa bangga juga. Pas ngasih bunga itu aku sempat nangis, keluar air mata," ungkap Azriel Hermansyah.

Rupanya Azriel memiliki alasan tersendiri saat memberikan bunga untuk kedua ibunya.

Ia mengaku teringat dengan sang kakak Aurel Hermansyah yang juga pernah memberikan bunga di salah satu program televisi.

 

Halaman:
1 2
