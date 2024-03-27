Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Krisdayanti Bantah Kabar Aurel Hermansyah Hamil Anak Ketiga

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |08:50 WIB
Krisdayanti Bantah Kabar Aurel Hermansyah Hamil Anak Ketiga
Krisdayanti bantak Aurel Hermansyah hamil anak ketiga (Foto: Instagram/krisdayantilemos)
JAKARTAKrisdayanti memberikan bantahan terkait kabar bahwa putrinya, Aurel Hermansyah kembali hamil. Sebelumnya, dugaan ini muncul lantaran Aurel berpose memegang perut di acara ulang tahun Krisdayanti beberapa hari lalu.

Ramainya dugaan soal kehamilan ketiga Aurel, membuat Krisdayanti pun meluruskan hal tersebut. Selain membantah jika ia akan kembali memiliki cucu, istri Raul Lemos ini juga menjelaskan bahwa pose Aurel itu mungkin terjadi karena dirinya sempat mengingatkan sang putri agar memakai korset untuk mengembalikan bentuk perut.

Namun, Aurel mengeluh lantaran dirinya tak tahan dengan rasa pegal dan sesak yang timbul saat menggunakan korset.

"Enggak (hamil), karena saya habis marahin kamu harus rajin pakai korset gitu. Mami aja yang sudah tua sampai sekarang harus rajin pakai korset," ujar Krisdayanti dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (27/3/2024).

Krisdayanti dan Aurel Hermansyah

Krisdayanti bantak Aurel Hermansyah hamil anak ketiga (Foto: Instagram/krisdayantilemos)


"Terus dia bilang 'aduh mami pegal tahu kalau pakai korset tuh, sesak'," sambungnya.

