HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menangis di Wisuda Azriel Hermansyah, Krisdayanti Berterima Kasih pada Anang dan Ashanty

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |18:08 WIB
JAKARTA - Azriel Hermansyah sukses membuat keluarganya bangga atas pencapaiannya di dunia pendidikan. Pasalnya, pria 24 tahun ini baru saja menyelesaikan pendidikan Sarjananya di Binus University jurusan Manajemen Bisnis.

Acara wisuda Azriel pun dihadiri oleh Anang Hermansyah, Krisdayanti, Ashanty, Raul Lemos hingga Sarah Menzel. Bahkan Krisdayanti pun sempat mengungkapkan rasa bangganya pada Azriel yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di bangku kuliah.

Momen Krisdayanti bangga sampai menangis saat memeluk Azriel usai sang putra memberikan bunga pun terlihat dalam akun YouTube The Hermansyah.

"Pengalaman pertama bisa melepas kelulusan dia, SMA sama S1 ya, keajaiban bisa mengantar dia," ujar Krisdayanti di YouTube The Hermansyah A6.

Menangis di Wisuda Azriel Hermansyah, Krisdayanti Berterima Kasih pada Anang dan Ashanty (Foto: YouTube/The Hermansyah)


"Bukan nangis lagi. Sedih, karena dia anaknya terbuka, selalu bicara apa adanya," sambungnya.

Melalui video tersebut, pelantun 'Menghitung Hari' ini juga sempat mengucapkan rasa terima kasihnya. Terutama untuk mantan suaminya serta Ashanty, lantaran sudah mendampingi Azriel melewati masa sulit di dunia perkuliahan.

"Terima kasih untuk mas Anang dan Ashanty yang benar-benar sudah mendampingi masa kuliah ini," ungkap Krisdayanti.

"Ini kan sangat-sangat istimewa karena saya enggak dampingi setiap saat," sambungnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anang. Bahkan sebagai bapak, dia mengaku bangga memiliki anak yang mempunya gelar sarjana.

 

