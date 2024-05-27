Film Suanggi: Ilmu Tekutuk akan Memulai Proses Syuting, Angkat Kisah Horor dari Tanah Papua

JAKARTA - Film horor menjadi salah satu tontonan favorit masyarakat Indonesia. Terbukti, film bergenre horor kerap meraih jumlah penonton yang menjanjikan, bahkan hingga tembus jutaan.

Terbaru, akan muncul sebuah film horor baru yang bakal tayang di bioskop dan mengangkat kisah mistis di tanah Papua. Berjudul Suanggi: Ilmu Terkutuk, film ini disutradarai oleh Dom Dharmo.

"Jadi pertama kali ketemu Bona, si Bona menjelaskan Papua itu sangat luas banget, dari berbagai sukunya, dan Papua itu tidak terbelakang sama sekali, jadi dengan tema horor ini mungkin akan sangat membantu membuka wawasan baru bagi orang lain bahwa Papua ini sangat luas," ujar Dhom Dharmo dalam jumpa persnya di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, belum lama ini.

Dom menilai, mitos Suanggi yang sudah berkembang di Papua sangat menarik untuk dijadikan film. Berbeda dari yang lain, Dom menjelaskan jika film ini tidak berbicara konteks hantu sebagai sensasi seramnya.

Film 'Suanggi: Ilmu Terkutuk' akan memulai proses syuting (Foto: Ravie/MPI)





Lebih dalam, Dom Dharmo menyebut Suanggi: Ilmu Terkutuk sarat akan teror dari praktek ilmu hitam seseorang yang digunakan untuk menguasai harta orang lain.

"Ceritanya itu ada sebuah keluarga, dan ada satu anak namanya Beni anak angkatnya dari keluarga itu, dia menghamili tantenya sendiri, sehingga menghasilkan anak, dia diusir oleh kakaknya ke Jakarta. Alasannya, dengan melahirkan anak itu, itu akan meneruskan ilmu Suanggi oleh kakaknya si ibunya itu," jelas Dom Dharmo.

BACA JUGA: Curhat Baim Wong Jalani Debut Sutradara di Film Horor Lembayung

"Hingga ibunya sakit-sakitan si anak itu ingin pulang ke Papua, tapi sebenarnya punya agenda sendiri dia pengen mencuri harta ibunya, di Jakarta dia banyak utang karena suka judi online," tambahnya.

"Karena ketahuan pengen pulang dan tahu si anak ini pengen nguasain harta ibunya, terjadilah teror disitu," lanjut sang sutradara.