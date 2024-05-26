Terbiasa Main Film Horor, Cindy Nirmala Antusias Tampil di Series Drama Komedi Kartu Keluarga

JAKARTA - Cindy Nirmala merasa antusias ketika mendapat kesempatan untuk menjajal series dengan bumbu komedi di dalamnya. Diketahui, Cindy Nirmala menjadi salah satu pemain dalam series terbaru Vision+ berjudul 'Kartu Keluarga'.

Sebelumnya, Cindy sendiri lebih sering terlibat dalam proyek film bergenre horor. Saat menerima tawaran bermain series drama komedi, Cindy pun mengaku penasaran melihat respons penonton terhadap penampilannya.

"Pastinya excited, degdegan juga karena ini sitkom pertama aku, biasanya kan horor," ujar Cindy Nirmala saat dijumpai di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2024).

Bukan hanya akan terlibat dalam series dengan suasana komedi di dalam ceritanya, karakter yang diperankannya pun kali ini cukup unik. Cindy memerankan karakter Yuni, seorang janda genit nan centil.

Bisa dipastikan kehadirannya nanti akan menghadirkan gelak tawa penonton.

Cindy Nirmala antusias main di series 'Kartu Keluarga' (Foto: Nurul/MPI)

Cindy semakin antusias ketika dirinya harus menggunakan bahasa Jawa dengan logat yang medok, begitu kental. Cindy yang berasal dari Solo tentu tak menemui kesulitan berarti ketika diminta berbahasa Jawa. Cindy mengaku begitu menikmati peran yang dipercayakan kepadanya ini.

"Perannya juga lucu, karakternya jadi janda genit, lucu itu centil. Terus harus bahasa Jawa, aku asli Solo jadi 'wow akhirnya aku bisa main series bahasa jawa' dan lucu jadi aku sangat lepas mainnya," ungkapnya.

Meski demikian, Cindy merasa tertantang ketika harus menghidupkan karakter Yuni yang terlalu ekspresif dengan tingkah laku centil dan genitnya. Sehingga ketika Cindy sudah memakai busana yang biasa dipakai Yuni, Cindy seolah harus langsung menjelma menjadi Yuni, bukan seorang Cindy dalam kehidupan sehari-harinya.

"Paling kesulitan ngebiasain jadi karakter Yuni karena aku ekspresif tapi gak se ekspresif dan segila Yuni. Tapi ketika udah pake bajunya Yuni, udah switch aja sampe cara jalannya," jelasnya.