Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Terbiasa Main Film Horor, Cindy Nirmala Antusias Tampil di Series Drama Komedi Kartu Keluarga

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |22:45 WIB
Terbiasa Main Film Horor, Cindy Nirmala Antusias Tampil di Series Drama Komedi <i>Kartu Keluarga</i>
Cindy Nirmala antusias main di series 'Kartu Keluarga' (Foto: Instagram/cindynirmala)
A
A
A

JAKARTA - Cindy Nirmala merasa antusias ketika mendapat kesempatan untuk menjajal series dengan bumbu komedi di dalamnya. Diketahui, Cindy Nirmala menjadi salah satu pemain dalam series terbaru Vision+ berjudul 'Kartu Keluarga'.

Sebelumnya, Cindy sendiri lebih sering terlibat dalam proyek film bergenre horor. Saat menerima tawaran bermain series drama komedi, Cindy pun mengaku penasaran melihat respons penonton terhadap penampilannya.

"Pastinya excited, degdegan juga karena ini sitkom pertama aku, biasanya kan horor," ujar Cindy Nirmala saat dijumpai di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2024).

Bukan hanya akan terlibat dalam series dengan suasana komedi di dalam ceritanya, karakter yang diperankannya pun kali ini cukup unik. Cindy memerankan karakter Yuni, seorang janda genit nan centil.

Bisa dipastikan kehadirannya nanti akan menghadirkan gelak tawa penonton.

Cindy Nirmala (MPI)

Cindy Nirmala antusias main di series 'Kartu Keluarga' (Foto: Nurul/MPI)

Cindy semakin antusias ketika dirinya harus menggunakan bahasa Jawa dengan logat yang medok, begitu kental. Cindy yang berasal dari Solo tentu tak menemui kesulitan berarti ketika diminta berbahasa Jawa. Cindy mengaku begitu menikmati peran yang dipercayakan kepadanya ini.

"Perannya juga lucu, karakternya jadi janda genit, lucu itu centil. Terus harus bahasa Jawa, aku asli Solo jadi 'wow akhirnya aku bisa main series bahasa jawa' dan lucu jadi aku sangat lepas mainnya," ungkapnya.

Meski demikian, Cindy merasa tertantang ketika harus menghidupkan karakter Yuni yang terlalu ekspresif dengan tingkah laku centil dan genitnya. Sehingga ketika Cindy sudah memakai busana yang biasa dipakai Yuni, Cindy seolah harus langsung menjelma menjadi Yuni, bukan seorang Cindy dalam kehidupan sehari-harinya.

"Paling kesulitan ngebiasain jadi karakter Yuni karena aku ekspresif tapi gak se ekspresif dan segila Yuni. Tapi ketika udah pake bajunya Yuni, udah switch aja sampe cara jalannya," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement