Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Curhat Baim Wong Jalani Debut Sutradara di Film Horor Lembayung

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |13:12 WIB
Curhat Baim Wong Jalani Debut Sutradara di Film Horor Lembayung
Baim Wong jadi sutradara film horor Lembayung (Foto: IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong menjalani debut sutradara dalam film horor Lembayung. Pertama kali menjadi sutradara, Baim Wong rupanya tak main-main terhadap film tengah digarapnya tersebut.

Hal itu disampaikan Baim Wong melalui akun instagram miliknya @baimwong dikutip pada Jumat (24/5/2024). Dengan mengabadikan proses syuting bersama Asri Welas menjadi salah satu pemeran di film horor diangkat dari kisah nyata itu.

Curhat Baim Wong Jalani Debut Sutradara di Film Horor Lembayung

"Dari Dulu ga pernah saya setengah-setengah dalam melakukan pekerjaan yg saya kerjakan. Ingin membuat yg terbaik selalu ada dipikiran saya," kata Baim Wong dalam akun instagram miliknya.

Suami Paula Verhoeven ini bercerita bahwa sebelumnya ia tak terlalu suka dengan film bergenre horor. Namun ketika menjadi sutradara di film horor Lembayung, ia perlahan-lahan mengubah pandangannya tersebut.

Bukan hanya pandangannya, Baim Wong juga berharap agar hal serupa terjadi pada setiap orang bahwa film horor itu memiliki jalan cerita yang bagus dan dapat bersaing dengan genre lainnya.

"Tapi mudah-mudahan dengan saya mencoba membuat film Horor, bisa mengubah pandangan orang-orang terhadap genre horor Indonesia menjadi lebih bagus dan lebih bagus lagi," ucap Baim Wong menambahkan.

Lebih lanjut, Baim juga memiliki asa lainnya yakni ingin membuktikan jika film horor Indonesia tak kalah keren film horor luar negeri.

"Karena cuma 1 yg harus kita buktikan film Indonesia ga kalah bagusnya sama film luar negeri boss!," tutupnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186202/baim_wong_dan_paula_verhoeven-ZWcH_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Tampil Bersama di Event Sekolah Anak, Netizen: Adem Lihatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement