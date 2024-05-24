Curhat Baim Wong Jalani Debut Sutradara di Film Horor Lembayung

JAKARTA - Baim Wong menjalani debut sutradara dalam film horor Lembayung. Pertama kali menjadi sutradara, Baim Wong rupanya tak main-main terhadap film tengah digarapnya tersebut.

Hal itu disampaikan Baim Wong melalui akun instagram miliknya @baimwong dikutip pada Jumat (24/5/2024). Dengan mengabadikan proses syuting bersama Asri Welas menjadi salah satu pemeran di film horor diangkat dari kisah nyata itu.

"Dari Dulu ga pernah saya setengah-setengah dalam melakukan pekerjaan yg saya kerjakan. Ingin membuat yg terbaik selalu ada dipikiran saya," kata Baim Wong dalam akun instagram miliknya.

Suami Paula Verhoeven ini bercerita bahwa sebelumnya ia tak terlalu suka dengan film bergenre horor. Namun ketika menjadi sutradara di film horor Lembayung, ia perlahan-lahan mengubah pandangannya tersebut.

Bukan hanya pandangannya, Baim Wong juga berharap agar hal serupa terjadi pada setiap orang bahwa film horor itu memiliki jalan cerita yang bagus dan dapat bersaing dengan genre lainnya.

"Tapi mudah-mudahan dengan saya mencoba membuat film Horor, bisa mengubah pandangan orang-orang terhadap genre horor Indonesia menjadi lebih bagus dan lebih bagus lagi," ucap Baim Wong menambahkan.

Lebih lanjut, Baim juga memiliki asa lainnya yakni ingin membuktikan jika film horor Indonesia tak kalah keren film horor luar negeri.

"Karena cuma 1 yg harus kita buktikan film Indonesia ga kalah bagusnya sama film luar negeri boss!," tutupnya.

