HOME CELEBRITY MUSIK

Bareng Afgan, Bebi Romeo Bikin Penonton Nyanyi Bareng di Java Jazz Festival 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |01:01 WIB
Bareng Afgan, Bebi Romeo Bikin Penonton Nyanyi Bareng di Java Jazz Festival 2024
Bersama Afgan, Bebi Romeo ajak penonton bernyanyi di Java Jazz Festival 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bebi Romeo turut meramaikan Java Jazz Festival 2024 hari terakhir pada Minggu (26/5/2024). Penampilan Bebi bikin penonton makin bersemangat dan ikut bernyanyi bersama di JJF 2024 hari ketiga ini.

Tak sendirian, penampilan spesial Bebi Romeo ini juga diiringi musisi lainnya seperti Moneva dan Afgan. Mereka menyanyikan lagu ciptaan Bebi Romeo yang begitu hits di belantika musik Tanah Air.

Bareng Afgan, Bebi Romeo Bikin Penonton Nyanyi Bareng di Java Jazz Festival 2024

Salah satu yang jadi momen ikonik saat Afgan membawakan sederet lagu hits Bebi Romeo yakni Sadis dan Bukan Cinta Biasa. Afgan pun memuji sosok Bebi yang begitu berjasa untuk kariernya.

“Hampir semua lagu-lagu saya yang everlasting itu diciptakan sama mas Bebi Romeo. Such an honor for me. Suatu kehormatan bisa menyanyikan lagu-lagu dari Bebi Romeo,” kata Afgan.

Penampilan Bebi Romeo, Moneva dan Afgan di atas panggung ini membuat penonton terhibur dan ikut sing along bersama. Lagu-lagu hits seperti Aku Cinta Kau dan Dia hingga Selamat Jalan Kekasih juga dinyanyikan di panggung Java Jazz Festival 2024 ini.

Di momen terakhir, Bebi Romeo pun mengajak penonton menyanyikan lagu Bunga Terakhir yang langsung disambut riuh tepuk tangan para. Lagu Bunga Terakhir itu pun menjadi penutup penampilan Bebi di JJF 2024 hari terakhir ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
