Senyum Semringah Mezzaluna dan Mea Shahira Tampil di Java Jazz Festival 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |03:01 WIB
Senyum Semringah Mezzaluna dan Mea Shahira Tampil di Java Jazz Festival 2024
Mezzaluna dan Mea Shahira di Java Jazz Festival 2024 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mezzaluna dan Mea Shahira senang bukan main. Sebab, mereka sebagai penyanyi baru di belantika musik Indonesia, berhasil manggung di Java Jazz Festival 2024. keduanya berhasil tampil di panggung i Gazebo Wonderful Indonesia.

Bagi Mea, bernyanyi di Java Jazz Festival 2024 adalah pengalaman tak terlupakan. Sebab, ini adalah salah satu event musik terbesar di Indonesia.

"Aku senang banget karena aku selalu pengen banget main di JJF. Akhirnya di 2024 ini bisa kesampaian dan bisa barengan sepanggung Mezzaluna. Apalagi aku belum lama ini merilis single Come n Find Me feat Ezra Kunze yang aku merasa ini lagu aku banget. Jadi excited banget. Yang paling seru buatku adalah Mattermos bisa ikut hadir bawakan single pertama ku Apple of My Eyes," jelas Mea.

Senyum Semringah Mezzaluna dan Mea Shahira Tampil di Java Jazz Festival 2024

Senada dengan Mea, Mezzaluna pun demikian senangnya. Ia bahkan mengajak keluarga hadir untuk melihat penampilannya di atas panggung.

Halaman:
1 2
