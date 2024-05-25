BNI Java Jazz Festival 2024, Tantri and The Momons Tribute Spesial Bawakan Karya Elfa Secioria

JAKARTA - Festival musik BNI Java Jazz Festival 2024 kembali digelar pada 24-26 Mei 2024 di JIExpo Kemayoran. Acara ini menghadirkan banyak musisi jazz dari dalam maupun luar negeri, salah satunya adalah Tantri and The Momons.

Tantri and The Momons sendiri merupakan sebuah band yang menggabungkan musik elektrik dan akustik, atau yang disebut juga dengan akustik hybrid.

Menariknya, penampilannya kali ini cukup spesial karena tribute untuk musisi jazz Elfa Secioria. Sang vokalis, Tantri sosok Elfa Secioria tak hanya sebagai musisi jazz legendaris tapi juga orang yang paling berarti untuk perjalanan kariernya.

“Elfa Secioria adalah orang yang berarti untuk diri saya dan sangat berpengaruh untuk musik jazz Indonesia. Dia mentor dan nasional komposer. Tantri and The Momons sendiri ada karena Elfa Secioria,” jelas Tantri.

Pada penampilan spesialnya ini ia akan membawakan semua karya ciptaan Elfa Secioria.

Dari tampilan sendiri, band tersebut menggunakan busana dengan nuansa hitam dan glamor. Band tersebut membawakan sejumlah lagu karya Elfa Secioria mulai dari Bawalah Aku Bersamamu, Balerina, Andai Aku Telah Dewasa, Lihat Lebih Dekat, Persahabatan, dan Jagoan.

Beberapa lagu tersebut tentunya sangat familiar bagi penonton karena dinyanyikan oleh Sherina dan menjadi soundtrack film Sherina yang pertama.

