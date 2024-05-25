Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ananda Badudu, Java Jazz Festival 2024 dan Rintikan Hujan di Sore Hari

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |20:01 WIB
Ananda Badudu di Java Jazz Festival 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ananda Badudu turut memeriahkan Java Jazz Festival 2024 hari kedua yang berlangsung di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2024).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Ananda Badudu naik panggung pada pukul 16.30 WIB di MLDSPOT Stage Bus.

Ananda tampil dengan konsep akustik dengan iringan cello dan biola. Penampilan sang musisi pun menambah syahdunya sore di Java Jazz Festival 2024 hari ini.

Ratusan penonton pun dengan tertib menikmati alunan musik santai dari mantan gitaris Banda Neira tersebut.

Ananda Badudu membuka penampilannya lewat dua lagu hits mantan bandnya yakni Diatas Kapal Kertas dan Esok Pasti Jumpa (Kau Keluhkan).

Musisi 36 tahun itu kemudian melanjutkan penampilannya lewat lagu di album pertama Banda Neira yang berjudul Senja di Jakarta.

"Sebuah lagu yang diambil dari album Banda Neira judulnya Senja di Jakarta," kata Ananda Badudu di atas panggung.

Ananda lalu menjelaskan kenangan yang tersimpan di lagu tersebut. Dia mengenang suasana Jakarta ketika Kopaja masih menjadi transportasi andalan warga Ibukota.

"Itu lagunya udah 10 tahun lalu pas masih ada Kopaja ya, mungkin yang kelahiran 2000 ke sini nggak ngerasain ya, udah Transjakarta, soalnya Kopaja itu udah reot banget," ucapnya.

Penampilan Ananda Badudu juga diwarnai rintikan hujan. Namun, tak terlihat satu penonton pun beranjak meninggalkan area panggung.

Telusuri berita celebrity lainnya
