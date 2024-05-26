MLDSPOT Beri Experience Tak Terlupakan Bagi Pengunjung Java Jazz Festival 2024

JAKARTA - Java Jazz Festival 2024 kembali digelar sejak Jumat, 24 Mei hingga hari ini, Minggu (26/5/2024). Berlangsung selama tiga hari di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, sejumlah musisi dari dalam maupun luar negeri tampak berbagi aksi panggung.

Berlangsung meriah, salah satu konsep panggung dengan berbagai aktivitas seru disajikan oleh MLDSPOT. Pasalnya, ada aksi para musisi dari panggung MLDSPOT Stage Bus, penampilan MLDJAZZPROJECT ALL STARS di MLDSPOT Hall, hingga booth unik yang diberi nama MLDSPOT Art & Sound Fresh-Sphere-Ience.

Adjie Aditya Purwaka, selalu perwakilan MLDSPOT mengatakan bahwa berbagai sajian menarik ini ditujukan demi memuaskan dahaga para pecinta musik. Selain itu, dia juga berusaha untuk memberikan experience tak terlupakan bagi para pengunjung di BNI Java Jazz Festival.

“Lewat booth Art & Sound Fresh-sphere-ience di gelaran BNI Java Jazz Festival 2024, kami ingin memberikan special experience yang fresh dengan bentuk spherical. Terinspirasi dari spherical yang ada di Las Vegas, kami menambahkan activity seru seperti Freshflection, Fresh Aura, Fresh Remix dan Fresh Slushie. Selama tiga hari ini, kami juga punya dua sesi karaoke bareng di depan booth, menyanyi bersama Berita Disko, Diphandukaraoke serta Mekardisko,” ungkap Adjie.

MLDSPOT beri experience tak terduga bagi pengunjung Java Jazz Festival 2024 (Foto: Ist)





Selain itu, ada pula representasi dari salah satu program MLDSPOT yakni MLDSPOT Stage Bus Jazz yang dibawa ke gelaran Java Jazz Festival 2024. Panggung berbentuk bus ini menyajikan berbagai performances artis dan musisi papan atas Indonesia. Sebut saja Romantic Echoes, Rahmania Astrini, Ananda Badudu, The Lantis, Idgitaf, Mocca, Dua Empat, Teddy Adhitya, Lalahuta, dan Coldiac, dan masih banyak lagi.

“Antusiasme di MLDSPOT Stage Bus ini luar biasa, kami menawarkan sesuatu yang fresh berkonsep intimate namun di luar ruangan (outdoor). Pengunjung dapat menikmati lagu-lagu yang happening dari musisi-musisi yang tentunya sedang populer di Tanah Air, ” ujar Adjie.

Selain penampilan musik, di MLDSPOT Stage Bus juga menghadirkan aktivitas menarik melalui MLDPODCAST yang diisi oleh Oza Rangkuti dan Sastra Silalahi.

Selain MLDSPOT Stage Busada pula MLDSPOT Hall yang menjadi panggung utama. Bahkan MLDJAZZPROJECT ALL STARS yang merupakan gabungan para personil dari season yang berbeda-beda tampak hadir dan mengiringi sejumlah penyanyi hits Tanah Air mulai dari Ardhito Pramono, Fanny Soegi, hingga Nadhif Basalamah.