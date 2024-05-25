Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Perdana Manggung Usai Nikah, Mahalini Tampil Prima di Java Jazz Festival 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |21:30 WIB
Perdana Manggung Usai Nikah, Mahalini Tampil Prima di Java Jazz Festival 2024
Mahalini Raharja di Java Jazz Festival 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahalini turut memeriahkan Java Jazz Festival 2024 hari kedua yang berlangsung di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu, (25/5/2024).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, istri Rezky Febian itu naik panggung pada pukul 18.45 WIB di Java Jazz Stage.

Penyanyi 24 tahun ini tampil anggun mengenakan busana penuh warna dengan nuansa metalik yang menambah kesan mewah.

Perdana Manggung Usai Nikah, Mahalini Tampil Prima di Java Jazz Festival 2024

Mahalini membuka penampilannya lewat lagu Bawa Dia Kembali, Aku yang Salah, dan Melawan Restu.

Disela aksi panggungnya, Mahalini mengaku takjub dengan antusiasme penonton.

"Ini stage kedua aku di Java Jazz, excited banget bisa tampil lagi di sini, nggak nyangka juga bisa ditonton kalian sebanyak ini," ujar Mahalini di atas panggung, Sabtu (25/5/2024).

Saking kagumnya melihat animo para fans, Mahalini pun sempat merasa gugup sesaat sebelum naik panggung.

"Bahkan aku sampai gemetar tadi, terima kasih banyak semua," lanjut Mahalini.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol musim ke-10 ini kemudian melanjutkan penampilannya lewat Bohongi Hati. Penonton pun ikut bernyanyi ketika intro lagu itu mulai dimainkan.

Ada kejutan di tengah penampilan sang penyanyi. Mahalini menampilkan kolaborasi di lagu Pecahkan Hati bersama Teddy Adittya.

"Kali ini saya bawa kolaborasi, penyanyi yang jadi idola saya. Lagu ini jarang banget saya bawakan," katanya.

Halaman:
1 2
