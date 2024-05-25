Advertisement
Givina Lukita Antusias Jadi Anak Widyawati di Series Vision+ Potret

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |00:01 WIB
Givina Lukita di series Potret
Givina Lukita di series Potret (Foto: Okezone)
JAKARTA - Givina Lukita berbagi cerita mengenai series terbaru yang dibintanginya berjudul 'Potret'. Series ini berupa series antologi yang menyuguhkan delapan kisah cinta berbeda dalam tiap episodenya.

Menariknya, setiap episode dalam series yang disutradarai Melly Goeslaw dan Anto Hoed itu, terinspirasi dari lagu-lagu hits band Potret yang masih terus didengarkan hingga saat ini. Givina sendiri terlibat dalam judul 'Bunda' dan akan beradu akting dengan Widyawati.

Sebagai pendengar setia lagu Potret yang masih hits sampai saat ini, Givina penasaran akan seperti apa lagu Bunda yang biasa didengarkannya ketika divisualisasikan menjadi sebuah series.

"Aku mendengarkan lagu-lagu Potret dan aku dapet judul Bunda, aku penasaran sama ceritanya akan seperti apa," ujar Givina Lukita saat dijumpai usai acara The Girl Fest di Senayan Park, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2024).

Terlebih Givina akan beradu akting dengan aktris senior Widyawati yang tentu menjadi panutan bagi aktris muda seperti dirinya. Menjadi pengalaman berharga baginya bisa menjadi anak dari seorang Widyawati dalam sebuah series.

"Apalagi lawan mainku ibu Widyawati jadi pengalaman yang pengin aku coba," ungkapnya

Givina pun membocorkan sedikit alur cerita dari series Potret yang berjudul Bunda dimana menceritakan pasang surut hubungan seorang ibu dengan anak perempuannya. Hubungan mereka menjadi begitu dingin lantaran anak perempuan tersebut harus berjibaku dengan luka yang belum sembuh karena harus menyaksikan perceraian ibu dan ayahnya.

Halaman:
1 2
