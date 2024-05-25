Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Totalitas! Cindy Nirmala Akting Kocak Anti Jaim di Series Kartu Keluarga Vision+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |17:30 WIB
Totalitas! Cindy Nirmala Akting Kocak Anti Jaim di Series Kartu Keluarga Vision+
Cindy Nirmala di series Kartu Keluarga (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Aktris bertalenta Cindy Nirmala akan perankan Yuni dalam series terbaru Vision+ Originals mendatang berjudul Kartu Keluarga yang dapat Anda tonton di sini. Dalam series bergenre komedi keluarga ini, Cindy memerankan karakter seorang janda yang ekspresif.

Cindy Nirmala mengungkap berbagai tantangan dan keseruan yang ia alami selama memerankan karakter Yuni. Salah satu tantangan terbesarnya adalah harus berani tampil kocak dan lepas tanpa rasa malu karena ini series komedi pertamanya. "Komedi itu gak boleh jaim dan takut jelek," tutur Cindy Nirmala saat interview singkat bersama Vision+.

Totalitas! Cindy Nirmala Akting Kocak Anti Jaim di Series Kartu Keluarga Vision+

Meskipun penuh tantangan, Cindy mengaku sangat menikmati proses syuting Kartu Keluarga. "Nagih banget dan ada capeknya juga," kata Cindy sambil tertawa. "Tapi capeknya itu capek yang bahagia. Aku senang banget bisa bekerja sama dengan tim yang luar biasa dan para aktor yang talented." jelas Cindy Nirmala.

Kartu Keluarga mengisahkan tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang ibu tunggal yang terpaksa menikah dengan Ambardi (Dimas Anggara) demi mendapatkan kartu keluarga baru untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit. Series ini juga dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Tio Pakusadewo, Oline Mendeng, Roy Marten dan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement