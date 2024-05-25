Totalitas! Cindy Nirmala Akting Kocak Anti Jaim di Series Kartu Keluarga Vision+

JAKARTA – Aktris bertalenta Cindy Nirmala akan perankan Yuni dalam series terbaru Vision+ Originals mendatang berjudul Kartu Keluarga yang dapat Anda tonton di sini. Dalam series bergenre komedi keluarga ini, Cindy memerankan karakter seorang janda yang ekspresif.

Cindy Nirmala mengungkap berbagai tantangan dan keseruan yang ia alami selama memerankan karakter Yuni. Salah satu tantangan terbesarnya adalah harus berani tampil kocak dan lepas tanpa rasa malu karena ini series komedi pertamanya. "Komedi itu gak boleh jaim dan takut jelek," tutur Cindy Nirmala saat interview singkat bersama Vision+.

Meskipun penuh tantangan, Cindy mengaku sangat menikmati proses syuting Kartu Keluarga. "Nagih banget dan ada capeknya juga," kata Cindy sambil tertawa. "Tapi capeknya itu capek yang bahagia. Aku senang banget bisa bekerja sama dengan tim yang luar biasa dan para aktor yang talented." jelas Cindy Nirmala.

Kartu Keluarga mengisahkan tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang ibu tunggal yang terpaksa menikah dengan Ambardi (Dimas Anggara) demi mendapatkan kartu keluarga baru untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit. Series ini juga dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Tio Pakusadewo, Oline Mendeng, Roy Marten dan lainnya.