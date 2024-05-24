Kisah Perjuangan Single Mother dalam Kartu Keluarga, Hanya di Vision+

JAKARTA – Vision+ akan mulai menayangkan series terbarunya, Kartu Keluarga, pada 31 Mei 2024. Kisahnya tentang perjuangan Sri Widuri, seorang ibu tunggal dalam menyediakan pendidikan terbaik untuk putranya.

Dia bahkan rela melakukan pernikahan palsu demi mendapatkan kartu keluarga untuk memasukkan anaknya ke SMP favorit yang terjegal sistem zonasi. Karakter Sri Widuri akan diperankan Bunga Zainal, sementara Ambardi dilakoni Dimas Anggara.

Serial Kartu Keluarga dikemas dengan komedi menggelitik yang mencerminkan realitas kehidupan banyak orangtua tunggal di Indonesia. Series ini akan mengajak penonton merenungkan arti keluarga, pengorbanan, dan cinta.

Proyek yang diproduksi Screenmedia Films dan Vision+ ini digarap oleh Sukhdev Singh yang juga berperan sebagai produser. Karena itu, jangan ketinggalan menonton Kartu Keluarga yang tayang perdana di Vision+, pada 31 Mei 2024.

Seluruh episode series ini bisa ditonton eksklusif dengan berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan original series, Video on Demand, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

(SIS)