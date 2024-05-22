Sinopsis Film The Operative, Perang Intelijen Iran dan vs Israel

JAKARTA - Sinopsis film The Operative akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Operative adalah film thriller produksi internasional tahun 2019, yang ditulis dan disutradarai oleh pembuat film Israel Yuval Adler, berdasarkan novel berbahasa Ibrani The English Teacher karya Yiftach Reicher-Atir, seorang mantan petugas intelijen.

Film ini dibintangi oleh Diane Kruger, Martin Freeman, dan Cas Anvar. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 41%, berdasarkan 32 ulasan, dan rating rata-rata 5,1/10.

Sinopsis Film The Operative

Thomas (Martin Freeman) adalah seorang Yahudi Inggris yang hingga setahun lalu bekerja untuk badan intelijen Israel, Mossad, di Jerman. Sekarang dia sudah pensiun tetapi masih memiliki akses ke beberapa sistem dan sumber daya mantan majikannya.